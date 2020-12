Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A segunda rodada do Sul-Americano Masculino de Sevens se provou histórica para o Brasil. Pela segunda vez na história (a primeira desde 2011), os Tupis derrotaram a seleção de sevens da Argentina. Porém, desta vez, os Pumas jogaram com seu elenco de Circuito Mundial de Sevens, o que tornou o 19 x 10 dos Tupis ainda maior.

A Argentina já havia derrotado com facilidade o Uruguai (53 x 00) na rodada anterior e era favorita diante do Brasil. Porém, o time do técnico Fernando Portugal deu as cartas primeiro, com Moisés fazendo linda jogada após lateral e servindo Maranhão, que disparou na ponta para o primeiro try.

A resposta argentina foi imediata, com Marcos Moroni. Porém, antes da pausa, os Tupis chegaram a mais um try, em linda jogada coletiva, que teve Felipe Sancery servindo o irmão Daniel, que rompeu a linha dos Pumas e fez o 12 x 05.

O segundo tempo começou com mais dor de cabeça para o time do técnico Santiago Gómez Cora. O Brasil largou com tudo, com Moisés recebendo para desferir o hand off e cravar um belo try.

A Argentina ainda chegou a responder com try de Alvarez, mas era tarde. Os Tupis brilharam e festejaram que agora têm no currículo uma vitória sobre um time de Circuito Mundial.



No outro duelo da segunda rodada, o Chile venceu o Uruguai no sufoco: 07 x 00, com try na reta final do segundo tempo.