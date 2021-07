Tempo de leitura: 2 minutos

O sábado será de ação na Europa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Tem Holanda (Países Baixos) contra Portugal, em partida válida também pelo Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”).

A Holanda fez até aqui apenas 1 partida, que terminou em esperada derrota diante da Geórgia. Com isso, o jogo em casa contra Portugal será o real termômetro do que é possível esperar do time novato da competição. Os holandeses contam com um time jovem ascendente, mas o favoritismo é amplo de Portugal, que contará com vários atletas radicados no rugby profissional francês, com vistas assumir a vice liderança da competição já nesse fim de semana.

O técnico Patrice Lagisquet convocou para defender os Lobos em julho: Mike Tadjer, do Perpignan; Anthony Alves, do Grenoble; Francisco Fernandes, do Béziers; Diogo Ferreira, do Dax; José Madeira, do Grenoble; Jean Sousa, do Montauban; Samuel Marques, do Pau; José Lima, do Carcassonne; , do Oyonnax; Danny Antunes, do Massy; e Manuel Cardoso Pinto, transferido agora para o Narbonne.

A partida terá transmissão ao vivo pela Rugby Europe TV.

10/07 – 10h00 (hora de Brasília) 🇳🇱Holanda x Portugal🇵🇹, em Amsterdã🇳🇱 – Rugby Europe TV AO VIVO



História: 15 jogos, 11 vitórias de Portugal🇵🇹, 3 vitórias da Holanda🇳🇱 e 1 empate. Último jogo: 🇳🇱Holanda 05 x 18 Portugal🇵🇹, em 2019 (Rugby Europe Trophy);

Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 23 Romênia 4 9 Portugal 3 5 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Holanda 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

- 6º colocado joga a Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");