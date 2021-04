Tempo de leitura: 2 minutos

Diretor de alto rendimento da Sudamerica Rugby e um dos idealizadores da SLAR (a liga profissional sul-americano), o argentino Daniel Hourcade (ex treinador dos Pumas) declarou em entrevista ao canal de Twitch da Sudamérica Rugby que quer ver a SLAR se tornar um “Super Rugby sul-americano).



O argentino enxerga expansão para a competição, que poderiam incluir a volta dos Ceibos (o time argentino de Córdoba, excluído em 2020), a entrada do Nacional, do Uruguai (ventilada no passado), e mesmo a criação de um time no centro-sul do Chile (por exemplo, na cidade de Concepción). A visão de crescimento é de atingir 10 equipes na liga.

Nas palavras de Hourcade, “[a SLAR] tem que ser um produto desejado, não precisa ser fácil para o jogador. Então, vamos fazer crescer. Vamos habitar oito ou dez equipes, custe o que custar, mas na quantidade certa […] Tem que ser bem feito, mas sabendo que isso está longe de ser o que realmente queremos, que é nosso torneio regional ser nosso Super Rugby […] De uma forma que todos os países da região possam jogar em um nível muito alto. Podemos fazer acontecer, vai demorar, mas a ideia é que vai melhorar a cada ano. […] À medida que for crescendo, melhores patrocinadores vão nos abordar, teremos melhores contratos, isso significará um patamar superior e um dia teremos nosso produto aqui em casa com uma competição boa e competitiva e poderemos realmente ter condições para países para competir com a Argentina, que é referência na região”.

