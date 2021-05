Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O sonho de chegar à final do Super Rugby Trans Tasman acabou para o Western Force. O time australiano de Perth foi hoje atropelado pelos Hurricanes, da Nova Zelândia, por 43 x 06. O resultado manteve o 100% dos ‘Canes, que terminaram na última colocação o Super Rugby Aotearoa, mas voltaram a sorrir.



A partida foi em Napier (e não em Wellington, casa principal dos Hurricanes) e domínio dos neozelandeses foi do começo ao fim. Apesar do Force ter aberto o placar com 2 penais do argentino Miotti, aos 6′ e aos 11′, quem fez o primeiro try do jogo foi o time da casa, com o hooker Aumua, em incrível corrida de mais de 50 metros. A partir desse momento, o jogo dos ‘Canes, que marcaram mais 2 tries antes da pausa, com Rayasi e Kirifi.

No segundo tempo, o Force não teve poder de reação e os ‘Canes liquidaram o duelo com tries de Goosen, Rayasi outra vez, Laumape e Jordie Barrett.

43 06

🇳🇿Hurricanes 43 x 06 Force🇦🇺, em Napier

Hurricanes

Tries: Rayasi (2), Aumua, Kirifi, Goosen, Laumape e Barrett

Conversões: Barrett (4)

15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Peter Umaga-Jensen, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Orbyn Leger, 9 Luke Campbell, 8 Gareth Evans, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep (c), 5 Scott Scrafton, 4 Isaia Walker-Leawere, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Alex Fidow, 19 James Blackwell, 20 Ardie Savea, 21 Cam Roigard, 22 Billy Proctor, 23 Vince Aso;

Force

Penais: Miotti (2)

15 Rob Kearney, 14 Toni Pulu, 13 Richard Kahui, 12 Kyle Godwin, 11 Jordan Olowofela, 10 Domingo Miotti, 9 Tomas Cubelli, 8 Tim Anstee, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Andrew Ready, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Feleti Kaitu’u, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Brynard Stander, 21 Ian Prior, 22 Jack McGregor, 23 Tevita Kuridrani;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Hurricanes Nova Zelândia Wellington 3 15 Blues Nova Zelândia Auckland 2 10 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 2 9 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 2 9 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 2 9 Brumbies Austrália Canberra 2 1 Force Austrália Perth 3 1 Waratahs Austrália Sydney 2 0 Reds Austrália Brisbane 2 0 Rebels Austrália Melbourne 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;