Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Jordie Barrett foi o grande nome da abertura da rodada do Super Rugby Aotearoa, a grande competição da Nova Zelândia. O fullback simplesmente marcou todos os 30 pontos (3 tries, 3 conversões e 3 penais) da vitória dos Hurricanes por 30 x 19 sobre os Highlanders, a primeira do time de Wellington na temporada 2021.



Quem dominou o jogo territorialmente por completo foram os Highlanders, com 69% de território no primeiro tempo e 72% na segunda etapa. Porém, quem foi eficiência foi o time visitante, com a volta do hooker Dane Coles sendo crucial para os ‘Canes. Jordie Barrett abriu o placar com penal e marcou o primeiro try do jogo aos 9′, em bela corrida após lateral.

Com 10 x 00 atrás, os Highlanders dominaram as ações, mas só marcaram seu try aos 33’ com Evans em maul, em seu debut pelo time de Dunedin. Barrett, no entanto, marcou seu segundo try antes do intervalo, após Rayasi atrair os tacleadores e liberar um lindo offload.

No segundo tempo, Barrett cravou o terceiro try, fatal, em bela troca de passes, com Lomax trocando de direção para matar a defesa dos ‘Landers. Barrett ainda chutou mais um penal lindo de longa distância, abrindo 27 x 07. O time da casa teve ainda mais domínio territorial, mas a reação tardou. O segundo try saiu apenas aos 62′, com Garden-Bachop. Umaga-Jensen cruzou o in-goal ainda aos 77’, mas foi Barrett que deu os números finais à partida com um último penal. 30 x 19, fim de papo em Dunedin.

Na próxima semana, os Highlanders visitarão os Crusaders, ao passo que os Hurricanes visitarão os Blues.



19 30

Highlanders 19 x 30 Hurricanes, em Dunedin

Highlanders

Tries: Evans, Garden-Bachop e Umaga-Jensen

Conversões: Ioane (2)

15 Josh Ioane, 14 Freedom Vahaakolo, 13 Michael Collins, 12 Patelesio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Marino Mikaele-Tu’u, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Paripari Parkinson, 4 Bryn Evans, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ethan De Groot;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ayden Johnstone, 18 Josh Hohneck, 19 Josh Dickson, 20 Kazuki Himeno, 21 Folau Fakatava, 22 Thomas Umaga-Jensen, 23 Connor Garden-Bachop;

Hurricanes

Tries: Barrett (3)

Conversões: Barrett (3)

Penais: Barrett (3)

15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Orbyn Leger, 9 Luke Campbell, 8 Ardie Savea (c), 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 Scott Scrafton, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles, 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Tevita Mafileo, 19 Liam Mitchell, 20 Devan Flanders, 21 Jonathan Taumateine, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Ruben Love;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 19 Blues Auckland 3 10 Hurricanes Wellington 4 5 Highlanders Dunedin 4 5 Chiefs Hamilton 3 4

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;