Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Já condenados à lanterna do Super Rugby Aotearoa (o Super Rugby neozelandês), os Hurricanes conseguiram uma última vitória na competição, fazendo 41 x 22 sobre os Highlanders.



Para uma partida que já não valia muito para nenhum dos lados, o duelo entre ‘Canes e ‘Landers foi empolgante, com 6 tries para os donos da casa e 3 para os visitantes. As duas equipes miram a participação no próximo mês no Super Rugby Trans-Tasman, a competição que oporá neozelandeses e australianos, o que garantiu um incentivo extra aos times como preparação.

Flanders fez o primeiro try dos ‘Canes, mas os ‘Landers logo viraram com tries de Dickson e Nareki ainda na primeira etapa. Antes da pausa, no entanto, Dane Coles celebrou o segundo try dos ‘Canes em maul.

- Continua depois da publicidade -

Logo no começo do segundo tempo, os tries de Laumape e Kilifi praticamente garantiram a vitória dos Hurricanes. Dixon ainda respondeu com o terceiro try dos Highlanders, mas Iose e Rayasi acabaram com as esperanças dos visitantes marcando mais 2 tries no fim da partida.

Os dois times descansarão no próximo fim de semana e só voltarão a campo no dia 14 de maio, pelo Super Rugby Trans Tasman.



41 22

Hurricanes 41 x 22 Highlanders, em Wellington

Hurricanes

Tries: Flanders, Coles, Laumape, Kirifi, Iose e Rayasi

Conversões: Barrett (4)

Penais: Barrett (2)

15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Ruben Love, 9 Luke Campbell, 8 Devan Flanders, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (c), 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Fraser Armstrong, 18 Alex Fidow, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Brayden Lose, 21 Cam Roigard, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Pepesana Patafilo;

Highlanders

Tries: Dickson, Nareki e Dixon

Conversões: Gilbert (1) e Hunt (1)

Penais: Hunt (1)

15 Josh Ioane, 14 Sam Gilbert, 13 Patelesio Tomkinson, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Josh Dickson, 4 Bryn Evans, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ethan De Groot, 18 Josh Hohneck, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Hugh Renton, 21 Kayne Hammington, 22 Michael Collins, 23 James Lentjes;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 8 28 Chiefs Hamilton 7 20 Blues Auckland 7 15 Highlanders Dunedin 8 14 Hurricanes Wellington 8 12

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;