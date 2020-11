Tempo de leitura: 1 minuto

A França viveu um choque nesta terça-feira. Um dos maiores jogadores da história da seleção francesa de rugby, o ex jogador Christophe Dominici, se suicidou aos 48 anos de idade.

A legend of @FranceRugby and an all-time great of the game 🇫🇷 Rest In Peace, Christophe Dominici 🙏 pic.twitter.com/ByVRkoA2mt — World Rugby (@WorldRugby) November 24, 2020



Ponta de 1,72m, rápido e inteligente, Dominici foi um dos grande nomes da geração dos Bleus nos anos 90 e 2000, com 65 jogos e 25 tries pela seleção entre 1998 e 2007, tendo disputado as Copas do Mundo de 1999, 2003 e 2007. Dominici esteve nas duas vitórias francesas sobre os All Blacks que marcaram época, nos Mundiais de 1999 e 2007 (famosas viradas), além de ter sido campeão do Six Nations 5 vezes.



No rugby de clubes, Dominici foi um dos grandes nomes do Stade Français, conquistando o Top 14 francês em 5 vezes, além de ter 2 vices da Heineken Cup (a Copa Europeia).

Recentemente, Dominici esteve à frente de um grupo de investimento que pretendia alavancar o Béziers, tradicional clube francês, hoje na segunda divisão. Porém, o projeto não avançou.

Em sua autobiografia, Dominici comentou que vivia com problemas de depressão, tendo sofrido na infância.