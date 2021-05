Tempo de leitura: 1 minuto

A Oceania Rugby (a federação de rugby da Oceania) confirmou hoje o cancelamento da 1ª fase de suas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

A competição deveria ser disputada em junho deste ano na Papua Nova Guiné, envolvendo o time da casa, as Ilhas Cook, Niue, Ilhas Salomão e Taiti, porém, com o número crescente de casos de COVID-19 no país, a opção foi pelo cancelamento das disputas.

Em acordo com as federações envolvidas, foi confirmado que o time melhor ranqueado no momento – as Ilhas Cook – avançarão à segunda fase das Eliminatórias. Com isso, as Ilhas Cook enfrentarão o perdedor do duelo entre Samoa e Tonga. Com cerca de 18 mil habitantes, as Ilhas Cook não são independentes, mas têm grande autonomia, sendo um território com “live associação” à Nova Zelândia. O arquipélago se localiza a leste de Tonga.

Pela Oceania, Nova Zelândia, Austrália e Fiji já estão garantidos no Mundial. O vencedor de Tonga contra Samoa se garantirá diretamente na Copa do Mundo como “Oceania 1”. Já o vencedor de Ilhas Cook versus o perdedor de Tonga e Samoa encarará o campeão asiático (Hong Kong, Coreia do Sul ou Malásia) em confronto que valerá vaga na Copa do Mundo.