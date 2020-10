Tempo de leitura: 1 minuto

O rugby indiano está esboçando uma revolução. Na semana passada, a Rugby India (a federação indiana) assinou contrato de patrocínio de 3 anos com o governo do estado indiano de Orissa (Odisha), um dos estados que mais investem em esportes no país.

Orissa tem 42 milhões de habitantes e se localiza na costa leste do país, sendo hoje um dos principais apoiadores de rugby juvenil na Índia. O governo de Orissa irá prover centro de alto rendimento para as seleções indianas de rugby e irá pagar salários aos atletas, tanto do masculino como do feminino.

A iniciativa não é nova. Orissa é atualmente o apoiador principal das seleções indianas de hóquei sobre a grama (esporte que mais medalhas olímpicas já deu à Índia) e é um dos apoiadores do Odisha FC, equipe da Indian Super League de futebol.

A Índia está hoje na 4ª divisão do rugby XV asiático masculino e na segunda divisão do rugby sevens masculino e feminino do continente. No entanto, a seleção juvenil feminina foi destaque recentemente sendo semifinalista no campeonato asiático.