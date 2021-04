Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Inglaterra e França fizeram um grande jogo na final do Women’s Six Nations em Londres. As Red Roses derrotaram as Bleues por 10 x 06 em fim de jogo dramático e conquistaram o título pelo terceiro ano seguido, mas o recado das francesas foi claro: elas irão brigar por título mundial no ano que vem com ingleses e neozelandesas.

HIGHLIGHTS: @EnglandRugby put in an EPIC defensive effort and scored the game's only try to beat @FranceRugby and win the 2021 #WomensSixNations – well done to both sides on a great contest. Watch the best of the action!#ENGvFRA pic.twitter.com/AhFX955pTp — Women's Six Nations (@Womens6Nations) April 24, 2021



Do início ao fim, a partida foi uma batalha física de alta intensidade, com poucos espaços para os dois ataques e defesas fortíssimas. Territorialmente, o jogo se encerrou em 50% para cada lado, com as inglesas falando mais alto nos rucks (mais rucks ganhos e com uma velocidade média de ruck muito mais rápida) e nos tackles dominantes, ao passo que as francesas buscaram o jogo aberto mais vezes, com mais offloads e linhas quebradas, lamentando, no fim, os penais perdidos e os erros nos momentos de definição das ações.

Atual melhor jogadora do mundo, a centro inglesas Emilly Scarratt desperdiçou o primeiro penal do jogo, e o primeiro tempo parecia que teria as Bleues falando mais alto, quando, aos 29′, o jogo de mãos francês funcionou e Hermet deu offload para Boulard correr para aquele que seria o primeiro try do duelo – que acabou anulado por passes para a frente.

Drouin ainda desperdiçou penal para as francesas e as inglesas acabaram punindo as francesas com um try antes da pausa, marcado pela poderosa oitava Poppy Cleall após scrum. 7 x 0.

O segundo tempo largou com Drouin jogando fora outra penal, mas ela mesma converteu aos 45′ os primeiros 3 pontos para as azuis. O pack inglês foi dominando as ações conforme o banco de reservas foi sendo acionado (com Cockayne e Hunter criando impacto) e a França só conseguiu reduzir a distância no finzinho, com Drouin arrematando novo penal, após uma série de oportunidades desperdiçadas.

A França parecia que conseguiria impor uma pressão final pelo penal da vitória, mas quem acabou arrancando os 3 pontos decisivos foi Scarratt, aos 79′, assegurando o título das Red Roses.

10 06

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 10 x 06 França🇫🇷, em Londres – FINAL

Árbitra: Hollie Davidson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Inglaterra

Try: Poppy Cleall

Conversão: Scarratt (1)

Penal: Scarratt (1)

15 Sarah McKenna, 14 Jess Breach, 13 Emily Scarratt (c), 12 Zoe Harrison, 11 Abby Dow, 10 Helena Rowland, 9 Leanne Riley, 8 Poppy Cleall, 7 Marlie Packer, 6 Zoe Aldcroft, 5 Cath O’Donnell, 4 Abbie Ward, 3 Shaunagh Brown, 2 Lark Davies, 1 Vickii Cornborough;

Suplentes: 16 Amy Cokayne, 17 Detysha Harper, 18 Bryony Cleall, 19 Harriet Millar-Mills, 20 Sarah Hunter, 21 Claudia MacDonald, 22 Lagi Tuima, 23 Ellie Kildunne;

França

Penais: Drouin (2)

15 Émilie Boulard, 14 Caroline Boujard, 13 Carla Neisen, 12 Jade Ulutule, 11 Cyrielle Banet, 10 Caroline Drouin, 9 Laure Sansus, 8 Romane Ménager, 7 Gaëlle Hermet (c), 6 Marjorie Mayans, 5 Safi N’Diaye, 4 Madoussou Fall, 3 Rose Bernadou, 2 Agathe Sochat, 1 Annaelle Deshayes;

Suplentes: 16 Laure Touyé, 17 Dhia Traoré, 18 Clara Joyeux, 19 Lénaïg Corson, 20 Coumba Diallo, Pauline Bourdon, 22 Morgane Peyronnet, 23 Jéssy Trémoulière;

Histórico

País Número de títulos Número de Grand Slams** Número de Tríplices Coroas*** Número de Colheres de Pau**** Número de participações Inglaterra 17 14 20 0 26 França 6 5 - 0 23 Irlanda 2 1 2 5 26 Escócia 1 1 1 7 26 Gales 0 0 1 8 26 Itália 0 0 - 3 15 Espanha* 0 0 - 2 7

* A Espanha participou do torneio de 1996 a 2002, mas não participa mais



** Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio



*** Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



**** Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição.