ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, Grenoble, na França, foi palco para o primeiro de dois amistosos de fim de ano das seleções femininas de França e Inglaterra. Campeã do Six Nations, a Inglaterra fez valer seu favoritismo e triunfou com facilidade, 33 x 10, reforçando a fase ruim das francesas.



O primeiro tempo foi parelho, com Cokayne marcando o primeiro try para as Red Roses, mas com Hermet respondendo com try para as Bleues, levando ao empate em 10 x 10 na pausa. Foi no segundo tempo que as visitantes se impuseram, com dois tries seguidos de Matthews e Bleach logo após a volta do intervalo. A França sentiu o golpe e ainda cedeu mais 3 penais para a Inglaterra selar sua vitória.

O segundo amistoso entre os dois países rolará no dia 21 em Londres.

10 33

França 10 x 33 Inglaterra, em Grenoble

Árbitra: Aurélie Groizeleau (França)

França

Try: Hermet

Conversão: Drouin (1)

Penal: Drouin (1)

Inglaterra

Tries: Cokayne, Matthews e Breach

Conversões: Scarratt (3)

Penais: Scarratt (4)