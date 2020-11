Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Abrindo a 2ª rodada da Autumn Nations Cup, a Inglaterra se impôs de modo convincente sobre a Irlanda pelo Grupo A, aproximando-se da classificação à final. 18 x 07 no placar, restando apenas o jogo contra Gales para os ingleses fecharem a fase de grupos. Os irlandeses precisarão de vitória sobre a Geórgia e ainda terão que torcer por Gales.



A Irlanda fez um primeiro tempo de 70% de posse de bola, mas parou na poderosa defesa inglesa. Quem foi eficaz foi a Rosa, com o mágico ponta Jonny May marcando os dois tries da primeira etapa.

Primeiro, aos 16′, Owen Farrell chutou cruzando e May ganhou no ar para marcar o primeiro try inglês. Depois, aos 20′, o próprio May produziu uma pintura, disparando desde as 22 de defesa para chutar para o fundo do campo, ganhar na corrida e mergulhar para um try épico.

- Continua depois da publicidade -

A Irlanda seguiu com volume de jogo na segunda etapa, mas cedeu dois penais seguidos para Owen Farrell abrir margem de pontos confortável para os donos da casa. Chris Farrell inclusive chegou a cruzar o in-goal para a Irlanda, mas Henry Slade salvou a Inglaterra impedindo o apoio do irlandês.

Foi apenas aos 73′ que Billy Burns chutou e Stockdale foi mais veloz que a defesa inglesa para marcar o try de honra da Irlanda. Sem tempo de virada para o Trevo. 18 x 07, números finais.

Maro Itoje, com 24 tackles, foi o nome do jogo do lado inglês, provando a fortaleza que foi o breakdown da Rosa.

18 07

Inglaterra 18 x 07 Irlanda, em Dublin

Árbitro: Pascal Gaüzère (França)

Inglaterra

Tries: May (2)

Conversões: Farrell (1)

Penais: Farrell (2)

15 Elliot Daly, 14 Jonathan Joseph, 13 Ollie Lawrence, 12 Henry Slade, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Joe Launchbury, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Tom Dunn, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Jonny Hill, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 George Ford, 23 Max Malins;

Irlanda

Try: Stockdale

Conversão: Burns (1)

15 Hugo Keenan, 14 Keith Earls, 13 Chris Farrell, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Ross Byrne, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Peter O’Mahony, 6 CJ Stander, 5 James Ryan (c), 4 Quinn Roux, 3 Andrew Porter, 2 Ronan Kelleher, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Ed Byrne, 18 Finlay Bealham, 19 Iain Henderson, 20 Will Connors, 21 Conor Murray, 22 Billy Burns, 23 Jacob Stockdale;

Seleção J P Grupo A Inglaterra 2 9 Irlanda 2 4 Gales 2 4 Geórgia 2 0 Grupo B Escócia 2 10 França 1 5 Itália 2 5 Fiji 3 0

- FINAIS: 1º colocado x 1º colocado, 2º colocado x 2º colocado, 3º colocado x 3º colocado, 4º colocado x 4º colocado;