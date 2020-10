Tempo de leitura: 1 minuto

O jogo desse domingo (dia 25) entre Inglaterra e Barbarians foi cancelado por conta de quebra de protocolo de proteção contra o COVID-19 por parte do elenco dos Barbarians. A confirmação da decisão veio nesta sexta-feira.

De acordo com reportagens, Chris Robshaw, que está se despedindo do rugby inglês, foi um dos que acabou quebrando as regras. O jogador icônico, ex capitão da seleção inglesa, viveria um jogo de despedida nesse domingo.

Com isso, a Inglaterra não terá um último jogo de preparação para a volta do Six Nations. A Inglaterra enfrentará no dia 31 a Itália pela rodada final, valendo título.