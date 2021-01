Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta sexta-feira, o técnico Eddie Jones anunciou sua lista de 28 atletas que defenderão a Inglaterra na largada do Six Nations no dia 06 de fevereiro contra a Escócia.

Paolo Odogwu e Harry Randall são as grandes novidades na linha inglesa, podendo debutar com a seleção, após serem promovidos do M20, com Jonathan Joseph e George Furbank deixando o grupo principal. O pilar Beno Obano é o debutante entre os forwards. Mako Vunipola, ainda se recuperando de lesão, estarão na lista de espera, também divulgada por Jones em complemento aos 28 convocados, ao passo que Joe Marler e Courtney Lawes estão de volta. Kyle Sinckler, por sua vez, ficou de fora por lesão, assim como Manu Tuilagi. Destaque do Exeter Chiefs, Sam Simmonds segue fora dos planos da Rosa.

- Continua depois da publicidade -

Avançados: Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs), Jamie George (Saracens), Ellis Genge (Leicester Tigers), Beno Obano (Bath), Harry Williams (Exeter Chiefs), Joe Marler (Harlequins), Will Stuart (Bath), Jonny Hill (Exeter Chiefs), Maro Itoje (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton Saints), Tom Curry (Sale Sharks), Ben Earl (Bristol Bears), Sam Underhill (Bath), Billy Vunipola (Saracens), Mark Wilson (Newcastle Falcons);

Linha: Dan Robson (Wasps), Ben Youngs (Leicester Tigers), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester Tigers), Ollie Lawrence (Worcester Warriors), Paolo Odogwu (Wasps), Harry Randall (Bristol Bears), Henry Slade (Exeter Chiefs), Jonny May (Gloucester), Anthony Watson (Bath), Elliot Daly (Saracens), Max Malins (Bristol Bears);

Lista de espera: Charlie Atkinson (Wasps), Ali Crossdale (Saracens), Tom Dunn (Bath), Charlie Ewels (Bath), George Furbank (Northampton Saints), Joe Heyes (Leicester Tigers), Jonathan Joseph (Bath), Joe Marchant (Harlequins), George Martin (Leicester Tigers), Alex Mitchell (Northampton Saints), Jacob Umaga (Wasps), Jack Willis (Wasps);

França tem mudanças: Alldritt fora

A França, que já havia revelado seu elenco inicial der 37 nomes, teve uma mudança importante por lesão na terceira linha. Alldritt estará de fora do início da campanha, com Cameron Woki, do Bordeaux, sendo convocado para seu lugar.