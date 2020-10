Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Inglaterra é campeã do Women’s Six Nations mesmo sem ter ido a campo. Neste domingo, na volta da competição após a longa pausa da pandemia, a vice líder França cometeu o tropeço que não poderia: empate em 13 x 13 com a então lanterna Escócia.

Eram 10 vitórias consecutivas da França contra a Escócia e o jogo, como esperado, começou com try francês, de Safi N’Diaye, um dos principais nomes do poderoso pack das Bleues. Helen Nelson descontou para as escocesas com penal, mas a ex melhor do mundo Trémoulière respondeu com penal para a França. Quando, aos 44′, Sochat marcou o segundo try francês, a vitória parecia encaminhada, mas a Escócia evoluiu demais. Nelson manteve as esperanças escocesas com penal aos 68′, após as escocesas provaram forte defesa ao longo do jogo e, aos 72′, Hannah Smith serviu offload para Shankland disparar e fazer o try do empate. 13 x 13, que acabaram com as chances de título francês.

Ironicamente, a Escócia garantiu o título antecipado para a Inglaterra com o empate. Foi o 16º título inglês na competição – o segundo consecutivo.

TRY DO DH’ALBA! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 It’s all to play for now as Scotland match France’s score! SCO 13-13 FRA#SCOvFRA #WomensSixNations pic.twitter.com/FI0SjKY4nE — BBC ALBA (@bbcalba) October 25, 2020



13 13

Escócia 13 x 13 França, em Glasgow

Árbitra: Sara Cox (Inglaterra)

Irlanda conquista importante vitória

No sábado, o Women’s Six Nations teve um jogo muito aguardado entre Irlanda e Itália, que atualmente lutam para serem a terceira força da Europa. No ano passado, a Itália levou a melhor, mas em 2020 a Irlanda prevaleceu, triunfando por 21 x 07. Bertoni abriu o placar para a Itália com try aos 17′, mas Peat e Molloy fizeram os dois tries verdes que viraram o marcador. Porém, o jogo esteve em aberto até o fim e apenas aos 78′ a Irlanda definiu o duelo com um penal try arrancado por seu scrum.

#ShoulderToShoulder A winning return in Energia Park as Ireland made it 3 home wins in the @Womens6Nations Take a look at the highlights. pic.twitter.com/bYtgWYnqhN — Irish Rugby (@IrishRugby) October 25, 2020

A próxima rodada terá a França recebendo a Itália, em jogo que vale o segundo lugar no torneio. A Itália medirá forças com a Inglaterra, ao passo que a Escócia duelará com Gales, em duelo que vale a fuga da colher de pau (o último lugar). Todos os jogos serão no domingo, dia 1º de novembro.

21 07

Irlanda 21 x 07 Itália, em Dublin

Árbitra: Hollie Davidson (Escócia)

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 19 França 4 13 Irlanda 4 13 Itália 3 4 Escócia 3 3 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Lista de campeãs do Women’s Six Nations

País Número de títulos Número de Grand Slams** Número de Tríplices Coroas*** Número de Colheres de Pau**** Número de participações Inglaterra 16 14 20 0 25 França 6 5 - 0 22 Irlanda 2 1 2 5 23 Escócia 1 1 1 7 25 Gales 0 0 1 6 25 Itália 0 0 - 3 14 Espanha* 0 0 - 2 7

* A Espanha participou do torneio de 1996 a 2002, mas não participa mais



** Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio



*** Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



**** Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição.