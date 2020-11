Tempo de leitura: 3 minutos

Nesse sábado, tem mais rugby XV feminina da melhor qualidade, com Inglaterra e França se encontrando pelo segundo amistoso seguido, após as Red Roses inglesas vencerem na França por 19 x 13.

O jogo está sendo celebrado na Inglaterra porque passará na TV aberta, na BBC, o que é um feito histórico para o rugby feminino. De um lado, as inglesas vão à partida embaladas e aspirando a serem as grandes concorrentes da Nova Zelândia pelo título da Copa do Mundo de 2021, ao passo que a França se vê pressionada por responder a uma temporada ruim às vésperas de um Mundial para o qual, até 2019, ela vinha bem cotada.

As duas seleções optaram por rodarem os elencos e apostarem em testes em seus XVs titulares, com a melhor do mundo Emilly Scarratt e a ex melhor do mundo Trémoulière começando no banco, respectivamente, por Red Roses e Les Bleues.

12h00 – Inglaterra x França, em Londres

*Horário de Brasília

Histórico: 48 jogos, 34 vitórias da Inglaterra e 14 vitórias da França. Último jogo: França 13 x 19 Inglaterra, em 2020 (Women’s Six Nations);

Your #RedRoses side to face France on Saturday at Twickenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 Watch LIVE on @BBCTwo with kick off at 12:00 GMT ⏰ More details here ⤵️#WearTheRose @O2sports #ENGvFRA #SendHerVictorious — England Rugby (@EnglandRugby) November 19, 2020