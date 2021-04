Tempo de leitura: 5 minutos

Sábado será de segunda rodada do Women’s Six Nations na Europa, com mais 2 jogos sendo exibidos ao vivo no Watch ESPN.

Quem vencerá os duelos de sábado do Women’s Six Nations? 🇮🇹Itália x Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (10h), 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Irlanda☘️ (13h), ao vivo no #WatchESPN #ESPNApp — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 8, 2021



O primeiro duelo é entre Itália e Inglaterra, com as italianas estreando na edição 2021. A Inglaterra é ampla favorita e conta com os retornos da ponta artilheira Abby Dow e da terceira linha e capitã Sarah Hunter. Emilly Scarratt com a 13 é destaque e vira vice capitã das Red Roses, com o retorno de Hunter (ambas companheiras do Loughbourough). Como são apenas dois jogos por time na primeira fase, uma vitória sábado garantirá a Inglaterra na grande final, uma vez que as Red Roses já venceram a Escócia na rodada passada.

A Itália jamais venceu um jogo contra a Inglaterra, mas as italianas são muito superiores ao time masculino de seu país. No feminino, a Itália vem lutando para se firmar como terceira força e venceu a poderosa França em 2019, no grande resultado da história das Azzurre. Nomes como a capitã Manuela Furlan na ponta, a centro Sillari e a scrum-half Barattin são destaques.

No outro jogo, Gales e Irlanda fazem duelo que promete equilíbrio. A Irlanda se firmou nos últimos anos como a terceira força europeia (tendo agora a concorrência da Itália), ao passo que Gales, que já foi a terceira força, perdeu a condição. No entanto, as galesas têm um histórico recente equilibrado nos duelos com as irlandesas, com 3 vitórias para cada lado nos últimos 6 confrontos, desde 2017. Gales sofreu pesada derrota na estreia contra a França (53 x 00), ao passo que a Irlanda faz seu primeiro jogo na edição 2021. Olhos para as pontas Jasmine Joyce, artilheira do lado galês, e Beibhinn Parsons, a artilheira do lado irlandês, e para o duelo das oitavas capitãs Lillicrap, do lado vermelho, e Griffin, do lado verde.

10h00 – Itália x Inglaterra, em Parma – Watch ESPN AO VIVO

Árbitra: Aurélie Groizeleau (França)

Histórico: 21 jogos e 21 vitórias da Inglaterra. Último jogo: Itália 00 x 54 Inglaterra, em 2020 (Women’s Six Nations);

Your #RedRoses squad to face Italy in the second round of the #WomensSixNations on Saturday 🌹@sarah_hunter8 returns to captain the side 🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Watch live on @BBCiPlayer with kick off at 14:00 BST 📺#WearTheRose @O2sports — England Rugby (@EnglandRugby) April 8, 2021





13h00 – Gales x Irlanda, em Cardiff – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Hollie Davidson (Escócia)

Histórico: 29 jogos, 17 vitórias de Gales e 12 vitórias da Irlanda. Último jogo: Irlanda 31 x 12 Gales, em 2020 (Women’s Six Nations);

#WalesWomen team to play Ireland

Warren Abrahams 🗨️We are all proud and privileged to represent the Wales jersey and our pain from defeat will make us stronger

FULL STORY 🗞️https://t.co/pNrTkXgLOE pic.twitter.com/MibqeWmLXM — Welsh Rugby Union 🏉 (@WelshRugbyUnion) April 8, 2021

Seleção Jogos Pontos Grupo A Inglaterra 1 5 Itália 0 0 Escócia 1 0 Grupo B França 1 5 Irlanda 0 0 Gales 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;