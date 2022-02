Tempo de leitura: 2 minutos

A Inglaterra assumiu a vice liderança do Six Nations graças à vitória tranquila sobre a Itália, em Roma, por 33 x 00, que manteve o jejum italiano – os Azzurri não vencem uma partida no Six Nations desde 2015.



Foi domínio do começo ao fim, com os ingleses jogando o necessário para obterem o ponto bônus. O primeiro try veio logo aos 10′ com Marcus Smith, recebendo passe de Malins, após corrida na ponta. O segundo try veio aos 20′ por try de pick and go de Jamie George, com o hooker repetindo a dose antes da pausa finalizando jogada em velocidade na ponta. 21 x 00.

O bônus foi obtido logo aos 45′ com try de Elliot Daly, recebendo passe longo de Smith após scrum. Com a missão cumprida, no entanto, a intensidade do jogo inglês caiu e a Itália até flertou com o try de honra. Porém, foram os visitantes que marcaram o último try do duelo, com Sinckler, após nova infiltração de Malins, em dia inspirado.

No dia 26, a Inglaterra volta a campo para clássico contra Gales. Já a Itália visitará a Irlanda no dia 27.

00 33

🇮🇹Itália 00 x 33 Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Roma🇮🇹

Árbitro: Damon Murphy🇦🇺

🇮🇹Itália

15 Edoardo Padovani, 14 Federico Mori, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro(c), 6 Braam Steyn, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Epalahame Faiva, 17 Cherif Traoré, 18 Tiziano Pasquali, 19 David Sisi, 20 Sebastian Negri, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Alessandro Fusco, 23 Leonardo Marin;

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra

Tries: George (2), Smith, Daly e Sinckler

Conversões: Smith (4)

15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Joe Marchant, 12 Henry Slade, 11 Jack Nowell, 10 Marcus Smith, 9 Harry Randall, 8 Alex Dombrandt, 7 Tom Curry (c), 6 Maro Itoje, 5 Nick Isiekwe, 4 Charlie Ewels, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Joe Marler, 18 Kyle Sinckler, 19 Ollie Chessum, 20 Sam Simmonds, 21 Ben Youngs, 22 George Ford, 23 Elliot Daly;

Seleção Jogos Pontos França 2 9 Inglaterra 2 6 Irlanda 2 6 Escócia 2 5 Gales 2 4 Itália 2 0

