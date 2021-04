Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Inglaterra está garantida na grande final do Women’s Six Nations, competição que está sendo excepcionalmente disputada no formato de 2 grupos, por conta da pandemia.

Neste sábado, as Red Roses foram à Itália e venceram as Azzurre por acachapantes 67 x 03. No entanto, as Itália fizeram um grande primeiro tempo, indo ao intervalo perdendo por apenas 17 x 03, com Scarratt e Fleetwood marcando os tries da Inglaterra. Foram 2 cartões amarelos que tiraram as italianas do páreo no segundo tempo, abrindo a porta para os tries ingleses. Dow marcou 2 tries para a Inglaterra, aos 54′ e aos 61′, enquanto Rowland e Bryony Cleall também cruzaram o in-goal, aos 59′ e aos 69′ aproveitando a superioridade numérica e nocauteando a Itália. No fim, MacDonald e Davies marcaram os últimos tries das Red Roses.

No outro jogo do dia, a Irlanda atropelou Gales por 45 x 00. O jogo foi em solo galês, mas as irlandesas dominaram do início ao fim, com uma blitz inicial de 4 tries em questão de apenas 17 minutos, com a fullback Considine e a ponta Parsons cruzando o in-goal duas vezes cada. Nocauteado, Gales viu Naoupu fazer o quinto try aos 57′ e o jogo caiu de ritmo. No segundo tempo, Gales segurou as verdes, mas foi incapaz de criar pontos. No fim, a Irlanda liquidou a partida com mais 2 tries, de Wall e Tyrrell.

Na próxima rodada, Itália e Escócia duelarão para ver quem avança às decisão de 3º lugar, ao passo que França e Irlanda decidirão vaga na grande final. A Inglaterra, por sua vez, terá sua folga, enquanto Gales descansa esperando a definição de quem o enfrentará na disputa pelo 5º lugar.

03 67

Itália 03 x 67 Inglaterra, em Parma

Árbitra: Aurélie Groizeleau (França)

Itália

Penal: Sillari (1)

15 Manuela Furlan (c), 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Maria Magatti, 10 Veronica Madia, 9 Sara Barattin, 8 Elisa Giordano, 7 Giada Franco, 6 Ilaria Arrighetti, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Lucia Gai, 2 Lucia Cammarano, 1 Erika Skofka;

Suplentes: 16 Melissa Bettoni, 17 Gaia Maris, 18 Sara Seye, 19 Isabella Locatelli, 20 Beatrice Veronese, 21 Francesca Sgorbini, 22 Sofia Stefan, 23 Alyssa D’Inca;

Inglaterra

Tries: Dow (2), Scarratt, Fleetwood, Millar-Mills, Rowland, B Cleall, MacDonald e Davies

Conversões: Scarratt (8)

Penais: Rowland (1) e Scarratt (1)

15 Ellie Kildunne, 14 Jess Breach, 13 Emily Scarratt, 12 Megan Jones, 11 Abigail Dow, 10 Helena Rowland, 9 Leanne Riley, 8 Sarah Hunter (c), 7 Vicky Fleetwood, 6 Alex Matthews, 5 Catherine O’Donnell, 4 Zoe Aldcroft, 3 Shaunagh Brown, 2 Amy Cokayne, 1 Vickii Cornborough;

Suplentes: 16 Lark Davies, 17 Hannah Botterman, 18 Bryony Cleall, 19 Harriet Millar-Mills, 20 Poppy Cleall, 21 Claudia MacDonald, 22 Zoe Harrison, 23 Sarah McKenna;

00 45

Gales 00 x 45 Irlanda, em Cardiff

Árbitro: Hollie Davidson (Escócia)



Gales 15 Robyn Wilkins, 14 Lisa Neumann, 13 Hannah Jones, 12 Kerin Lake, 11 Courtney Keight, 10 Elinor Snowsill, 9 Jess Roberts, 8 Siwan Lillicrap (c), 7 Manon Johnes, 6 Georgia Evans, 5 Gwen Crabb, 4 Natalia John, 3 Cerys Hale, 2 Kelsey Jones, 1 Cara Hope;

Suplentes: 16 Molly Kelly, 17 Caryl Thomas, 18 Donna Rose, 19 Teleri Wyn Davies, 20 Bethan Dainton, 21 Megan Davies, 22 Niamh Terry, 23 Caitlin Lewis;

Irlanda

Tries: Considine (2), Parsons (2), Naoupu, Wall e Tyrrell

Conversões: Tyrrell (5)

15 Eimear Considine, 14 Lauren Delany, 13 Eve Higgins, 12 Sene Naoupu, 11 Beibhinn Parsons, 10 Hannah Tyrrell, 9 Kathryn Dane, 8 Ciara Griffin (c), 7 Claire Molloy, 6 Dorothy Wall, 5 Nichola Fryday, 4 Aoife McDermott, 3 Linda Djougang, 2 Cliodhna Moloney, 1 Lindsay Peat;

Suplentes: 16 Neve Jones, 17 Katie O’Dwyer, 18 Laura Feely, 19 Brittany Hogan, 20 Hannah O’Connor, 21 Emily Lane, 22 Stacey Flood, 23 Enya Breen;



Seleção Jogos Pontos Grupo A Inglaterra 2 10 Itália 1 0 Escócia 1 0 Grupo B França 1 5 Irlanda 1 5 Gales 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;