Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Um jogo maluco, que fugiu até mesmo do regulamento da competição. Inglaterra e França duelaram neste domingo pela grande final da inédita Nations Cup e o título foi da Inglaterra, vencendo por 22 x 19 na prorrogação. Após acordo com os clubes do país, a França foi a campo com um time experimental muito jovem e, mesmo assim, quase ganhou em pleno Twickenham, levando o try do empate apenas na última bola. Pelo regulamento, o jogo deveria ter acabado empatado, mas decidiu-se pelo tempo extra e foi apenas no segundo tempo da prorrogação que a partida se definiu com ponto de ouro.



A Inglaterra foi a campo com força máxima e teve as primeiras chances de pontuar, com Owen Farrell convertendo um de dois penais a favor da Rosa nos minutos iniciais. Porém, a França respondeu aos 14′ com try de Brice Dulin, após linda jogada de Mathieu Jalibert, fintando a defesa inglesa, em jogada iniciada em lateral.

A Inglaterra respondeu aos 18′ com penal longo de Elliot Daly, mas Jalibert devolveu na mesma moeda com dois penais para os Bleus, que davam vantagem, de 13 x 06 aos visitantes antes da pausa. O primeiro tempo acabou com defesa brilhante da França em cima do in-goal até o knock on inglês.

O segundo tempo começou com a Inglaterra forte no breakdown, arrancando 3 penais para Owen Farrell chutar, mas o capitão inglês somente converteu 1, não transformando o domínio territorial inglês em vantagem no marcador. A França virou o jogo a seu favor com a defesa implacável, com uma fisicalidade impressionante. Jelonch, com 19 tackles, Geraci, com 12, e Pesanti, com 10, impressionaram do lados dos Bleus.

- Continua depois da publicidade -

Abertura reserva, Louis Carbonel entrou e chutou aos 69′ o penal que parecia conduzir a França à vitória. Farrell respondeu com penal certeiro aos 72′, mas Carbonel voltou a ser preciso em penal aos 75′. A França teve bons momentos no ataque, mas a última palavra foi inglesa. Raka desperdiçou posse de bola para os Bleus e a Inglaterra conquistou um lateral nas 22,. Astro do Exeter Chiefs, Cowan-Dickie foi letal e marcou o try que deu o empate aos ingleses e levou o jogo à prorrogação.

O dia de Farrell nos penais foi infernal e ele novamente desperdiçou penal (penal de ouro) no primeiro tempo da prorrogação, acertando a trave. A França teve chance ainda de desferir drop goal, mas não o fez. O drama se estendeu ao segundo tempo, quando finalmente a Inglaterra conquistou penal em contra-ruck brilhante de Maro Itoje. Farrell não vacilou e o título foi da Rosa, 22 x 19.

Sem seus titulares, a França terminou o jogo fortalecido, mesmo sem o título. O Six Nations de 2021 promete!

22 19

Inglaterra 22 x 19 França, em Londres – FINAL

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Inglaterra

Try: Cowan-Dickie

Conversão: Farrell (1)

Penais: Farrell (4) e Daly (1)

15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Joe Launchbury, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Jonny Hill, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 Max Malins, 23 Joe Marchant;

França

Try: Dulin

Conversão: Jalibert (1)

Penais: Jalibert (3) e Carbonel (2)

15 Brice Dulin, 14 Alivereti Raka, 13 Yoram Moefana, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Matthieu Jalibert, 9 Baptiste Couilloud (c), 8 Selevasio Tolofua, 7 Anthony Jelonch, 6 Cameron Woki, 5 Baptiste Pesenti, 4 Kilian Geraci, 3 Dorian Aldegheri, 2 Pierre Bourgarit, 1 Hassane Kolingar;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Uini Atonio, 19 Guillaume Ducat, 20 Sekou Macalou, 21 Sébastien Bézy, 22 Louis Carbonel, 23 Pierre-Louis Barassi;