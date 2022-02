Tempo de leitura: 2 minutos

A Inglaterra manteve vivas as suas chances de título no Six Nations ao derrotar Gales por 23 x 19 em Londres, em jogo que, no entanto, deixou a desejar do lado inglês, com muitos erros e apenas 1 try – contra 3 de Gales, que lamentou o excesso de penais concedidos.



Os donos da casa largaram na frente com 2 penais logo no início do duelo, bem chutados por Marcus Smith. Gales chegou a acumular posse mais posse de bola num primeiro tempo cheio de erros dos dois lados. Porém, foi Gales quem voltou a ceder penais e viu a Inglaterra abrir 12 x 00 antes da pausa.

O segundo tempo começou com o lance capital do duelo, com Ryan Elias errando lançamento de lateral nas 22 de defesa e entregando o ouro para Alex Dombrandt, que cravou o primeiro try do jogo para os ingleses.

A situação parecia deteriorar para os galeses, mas os visitantes reagiram com 2 tries em sequência – primeiro com Josh Adams, aos 53′, recebendo lindo passe longo de Tomos Williams, e depois com Nick Tompkins, aos 60′, depois da série de fases.

Marcus Smith deu a resposta com 2 penais para a Inglaterra na hora certa, aos 67′ e aos 70′, abrindo mais de um try de frente. Contudo, o scrum-half reserva Hardy bateu penal rápido aos 79′ e marcou o try que devolveu Gales à disputa no apagar das luzes. Os minutos finais foram emocionantes, com Gales arrancando penal aos 83′ para se projetar ao ataque. No entanto, Itoje conquistou turnover precioso e deu a vitória à Rosa: 23 x 19.

A Inglaterra encarará jogo decisivo contra a Irlanda na próxima rodada, no dia 12 de março.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 23 x 19 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 , em Londres

Árbitro: Mike Adamson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra

Try: Dombrandt

Penais: Smith (6)

15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Henry Slade, 12 Manu Tuilagi, 11 Jack Nowell, 10 Marcus Smith, 9 Harry Randall, 8 Alex Dombrandt, 7 Tom Curry, 6 Courtney Lawes (c), 5 Maro Itoje, 4 Charlie Ewels, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 Nick Isiekwe, 20 Sam Simmonds, 21 Ben Youngs, 22 George Ford, 23 Elliot Daly;

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales

Tries: Adams, Tompkins e Hardy

Conversões: Biggar (2)

15 Liam Williams, 14 Alex Cuthbert, 13 Owen Watkin, 12 Nick Tompkins, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar (c), 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 Taine Basham, 6 Ross Moriarty, 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Dewi Lake, 17 Gareth Thomas, 18 Leon Brown, 19 Seb Davies, 20 Jac Morgan, 21 Kieran Hardy, 22 Gareth Anscombe, 23 Jonathan Davies;

Seleção Jogos Pontos França 3 14 Inglaterra 3 10 Irlanda 2 6 Escócia 3 5 Gales 3 5 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;