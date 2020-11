Tempo de leitura: 1 minuto

A Brasil Rugby irá realizar o curso de Coaching nível 1, com certificação World Rugby, através de encontros pela plataforma Zoom. Serão 8 encontros de 60min com 6 participantes e 1 educador uma vez por semana com diferentes oportunidades de turmas:

Turma A: Segundas-feiras das 21:00 às 22:00

Turma B: Terças-feiras das 20:00 às 21:00

Turma C: Quartas-feiras das 13:30 às 14:30

Os interessados devem enviar e-mail para educacao@brasilrugby.com.br com o Nome completo, número do CPF, número de celular com DDD e a turma que pretende se matricular até dia 27/11/2020, sexta-feira.

A matrícula será efetivada com o pagamento da taxa de R$ 100,00 pelo link Pagseguro que será enviado individualmente.

*Poderão ser abertas ou canceladas turmas de acordo com a procura.

**Inicio dos encontros na semana do dia 30/11/2020.