O Instituto Rugby Para Todos divulgou na última semana (quarta-feira 11/11), nas suas redes sociais (@rugbyparatodos) a sua nova Marca. A primeira Organização Social de Rugby do Brasil, pioneira em projetos sociais no país e que, há 16 anos beneficia, aproximadamente, 350 crianças e adolescentes todos os anos na comunidade de Paraisópolis, principal sede do projeto na capital paulista, e nas comunidades do Rio de Janeiro-RJ, está de roupa nova.

A mudança na identidade visual da marca tem o objetivo de fortalecer ainda mais a marca do Instituto, estabelecendo um melhor entendimento por parte de todos, em relação a correta leitura e tradução da linguagem gráfica, por meio da nova marca (principal), bem como também, das novas marcas secundárias, que permitem uma melhor aplicação em situações pontuais.

Contudo, a nova marca mantém no seu DNA, o espírito jovem, pioneiro e inovador do Instituto Rugby para Todos, preservando as características e elementos fortes da antiga marca. Além da marca principal, foram criadas também marcas secundárias, com o objetivo de criar unidade e fortalecer a marca institucional, inclusive com as marcas das Leoas e Leões de Paraisópolis, (times do projeto RUGBY PARA TODOS), para os quais também foram desenvolvidas marcas secundárias.

A campanha de divulgação, que já está acontecendo nas redes sociais do Instituto, tem o objetivo de comunicar, não apenas a nova marca, mas também, engajar os “fãs” do projeto Rugby para Todos (RPT) nas ações que devem acontecer a partir desta mudança. A meta é lançar, até o término da campanha, o novo site do Instituto, juntamente com os novos canais de contribuição e doação para o Instituto, assim como apresentar os novos produtos relacionados ao projeto RPT e aos Leões e Leoas, que ficarão disponíveis na loja online do Instituto.

“Queremos reforçar a importância de atingir o maior número de pessoas com esta campanha, a fim de tornar este público ainda mais atraído e engajado nas nossas ações, com objetivo sempre, de dar continuidade, principalmente, às atividades educacionais do Instituto que, desde 2004, já beneficiou a formação de mais de 5 mil crianças e adolescentes”, deixou claro a assessoria do Instituto.

Informações sobre o novo manual de identidade visual podem ser obtidas pelo e-mails: rugbyparatodos@rugbyparatodos.org.br e/ou marketing@rugbyparatodos.org.br, ou ainda pelos telefones (11) 2371-0843, (11) 98983-0049 e (48) 98466-7275.

