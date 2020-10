Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VIDEOS – Com mais duas partidas canceladas o Top 14 continua lutando para se adaptar aos tempos de pandemia. Os confrontos entre Castres (11º) e Brive (6º) e Bordeaux (12º) e Clermont (5º) não vão acontecer, a sequência de partidas adiadas deixa confusa a tabela que possui equipes com 2, 3 e 4 jogos disputadas tornando difícil saber qual a real situação dos times. Na situação de momento o Toulouse (1º) assume a liderança isolada da competição, batendo em Paris uma equipe mista do Racing (4º), que se preparada para a final da Champions Cup na próxima semana. Na segunda colocação a grande surpresa da competição, a Section Paloise (2º) que empatou em casa com o Lyon (10º).

Em Paris Racing e Toulouse fizeram uma partida morna, que terminou com os visitantes vencendo por 30 a 24. O jogo tinha tudo para ser uma dos mais aguardados do campeonato, mas pensando na final europeia no próximo final de semana o time da cidade luz optou por poupar seus principais jogadores. Diante de uma equipe mista o Toulouse não teve grandes dificuldades para vencer, mesmo que sem conquistar o ponto bônus, e assumir a liderança da competição. De positivo para os parisienses fica a valentia dos seus reservas que mesmo desentrosados e diante de uma equipe superior conseguiriam um importante ponto bônus defensivo.

O pequeno gigante Section Paloise conseguiu um empate heroico em casa diante do Lyon, por 29 a 29. Faltando dez minutos para o fim de jogo o time perdia por 14 pontos de diferença, encontrando forças para anotar dois tries convertidos nos minutos finais. Com quatro jogos e 10 pontos a Section Paloise dorme na segunda colocação, a equipe deve perder a posição para os times que ainda possuem jogos a menos o que não diminuiu o começo de campeonato excepcional da equipe que vem de uma cidade de apenas oitenta mil habitantes e possui um dos menores orçamentos da primeira divisão francesa. O Lyon, que nos últimos anos vinha ocupando a parte de cima da tabela, começa mal a temporada, com sete pontos em quatro jogos o time ocupa a décima posição, mas pode ficar perigosamente próximo da zona de rebaixamento dependendo das equipes com menos jogos.

Jogando em casa o Toulon (7º) bateu o Montpellier por 25 a 21 em uma partida por vezes confusa e com muitos penais. Os donos da casa, que disputam a final da Challenge Cup no próximo final de semana, no meio da tabela não podiam abrir mão da partida e tiveram de colocar em campo o que tinham de melhor, a vitória dá confiança para time e coloca a equipe na quarta posição. Do outro lado a derrota acende o alerta vermelho em Montpellier (13º), o time, na 13º posição, tem 2 pontos em 3 jogos sendo uma das duas equipes que ainda não venceu, e caso não mostre alguma evolução nas próxima semanas pode se afundar na zona de rebaixamento.

O Bayonne (8º) vinha empolgado depois de uma boa série de jogos, recebendo o La Rochelle (3º) com a esperança de vencer e se consolidar na parte de cima da tabela. Os bascos porém não contavam com a qualidade dos atlânticos que fizeram uma partida excepcional, o time que quase nunca perde em casa geralmente tem dificuldades longe da costa atlântica, vencendo por 36 a 19 assegurando o único ponto bônus ofensivo da rodada.

O Stade Français (9º) viajou para o interior e não teve dificuldades para bater o Agen (14º) por 20 a 3. Essa é a segunda vitória fora de casa do time da cidade luz, que ao contrário da temporada passada começa fazendo jogos consistentes e pode até sonhar com uma vaga nas finais. O Agen por outro lado segue sem vencer, na última colocação com apenas um ponto, sendo no momento o favorito para o rebaixamento.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Bayonne 19 x 36 La Rochelle

Touloun 25 x 21 Montpellier

Agen 3 x 20 Stade Français

Racing 24 x 30 Toulouse

Pau 29 x 29 Lyon

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 4 13 La Rochelle La Rochelle 3 9 Toulon Toulon 4 9 Racing Paris 3 9 Brive Brive-la-Gaillarde 3 9 Clermont Clermont-Ferrand 3 9 Bayonne Bayonne 4 8 Stade Français Paris 3 8 Pau Pau 3 8 Lyon Lyon 3 5 Castres Castres 2 4 Bordeaux-Bègles Bordeaux 2 4 Montpellier Montpellier 3 2 Agen Agen 4 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;