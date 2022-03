Tempo de leitura: 2 minutos

A Irlanda se manteve na cola da França na luta pelo título do Six Nations 2022. Fechando a 3ª rodada, o Trevo atropelou em casa a lanterna Itália por 57 x 06, em show de 9 tries dos verdes. A Itália lamentou cartão vermelho logo no primeiro tempo que acabou com suas pretensões.

O domínio irlandês foi completo do começo ao fim, com Carbery marcando o primeiro try, após bela ação dos forwards verdes, quebrando a linha italiana. Padovani descontou com penal para os visitantes, mas, aos 18′, Faiva recebeu cartão vermelho do lado italiano por tackle alto com os ombros e as chances italianas minguaram. A Irlanda somou mais 3 tries antes do intervalo, resolvendo o ponto bônus cedo. Gibson-Park (quando os Azzurri jogavam com 13 em campo), o Lowry (debutante) e O’Mahony marcaram os tries.

No segundo tempo, o atropelo continuou, com Lowe marcando o quinto try aos 51′ e Lowry correndo para seu segundo logo na sequência. Baird, Lowe de novo e Treadwell fecharam a conta com mais 3 tries. Placar final: 57 x 06. Foi a 100ª derrota italiana no Six Nations desde sua entrada em 2000.

- Continua depois da publicidade -

A Irlanda terá clássico fora de casa contra a Inglaterra na próxima rodada, ao passo que a Itália encarará a Escócia. Os dois duelos serão no dia 12 de março.

57 06

☘️Irlanda 57 x 06 Itália🇮🇹, em Dublin☘️

Árbitro: Nika Amashukeli🇬🇪

☘️Irlanda

Tries: Lowry (2), Lowe (2), Carbery, Gibson-Park, O’Mahony, Baird e Treadwell

Conversões: Sexton (4) e Carbery (2)

15 Michael Lowry, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Joey Carbery, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony (c), 5 Ryan Baird, 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Dave Kilcoyne, 18 Finlay Bealham, 19 Kieran Treadwell, 20 Jack Conan, 21 Craig Casey, 22 Johnny Sexton, 23 James Hume;

🇮🇹Itália

Penais: Padovani (1) e Garbisi (1)

15 Edoardo Padovani, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Leonardo Marin, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Epalahame Faiva, 17 Ivan Nemer, 18 Tiziano Pasquali, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Braam Steyn, 22 Alessandro Fusco, 23 Marco Zanon;

Seleção Jogos Pontos França 3 14 Inglaterra 3 10 Irlanda 2 6 Escócia 3 5 Gales 3 5 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;