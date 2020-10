Tempo de leitura: 3 minutos

O Six Nations retornou neste sábado com Irlanda e Itália duelando em Dublin no jogo adiado da penúltima rodada da competição. A partida isolada teve o desfecho imaginado, com a Irlanda atropelando e conquistando o necessário ponto bônus para assumir a liderança da competição. A Itália segue sem uma vitória sequer no Six Nations desde 2015 e está agora oficialmente condenada à colher de pau de 2020 (isto é, ao último lugar).

Os Azzurri até começaram sonhando, com Garbisi somando o primeiro penal aos 4′, em lance que teve Conor Murray recebendo amarelo. Porém, mesmo com um homem a menos, a Irlanda fez o primeiro try, com fases seguidas de pick and go de CJ Stander.

A Itália até teve volume de jogo na primeira etapa, mas foi incapaz de criar espaços. Sexton ampliou com penal aos 14′ para os verdes e, aos 30′, o debutante Hugo Keenan recebeu na ponta para correr para o segundo try irlandês. O golpe foi sentido pelos Azzurri, que chegaram a emplacar 17 fases sem sucesso de definição para levarem o contra-golpe e verem Keenan cravar seu segundo try no jogo aos 36′, após Stockdale quebrar a defesa azul. O try saiu logo após o mesmo Keenan ter um try anulado por obstrução de James Ryan. Poderia ter sido hat-trick em espaço de 10 minutos. 24 x 03.

O segundo tempo começou com a Itália sugerindo equilibrar as ações, somando seu try de reação aos 55′, com Edoardo Padovani interceptando passe de Sexton para correr para o try. No entanto, o Trevo deu o troco imediata, com Will Connors marcando o try também em sua estreia ao finalizar poderoso maul aos 61′. Foi verdadeiro banho de água fria nos italianos, que nada mais puderam fazer.

Mesmo com o ponto bônus assegurado, a Irlanda seguiu ofensiva em busca de tries, pensando nos critérios de desempate da rodada final. Aos 65′, Sexton marcou seu try, achando o espaço e, aos 69′, foi a vez de Bundee Aki cruzar o in-goal, em bola aberta rapidamente após turnover e belo passe de O’Mahony.

O nocaute era evidente e, aos 79′, outro maul avassalador da Irlanda foi finalizado por Dave Heffernan. Porém, nos acréscimos, ainda houve tempo para um último try italiano, com o jovem abertura Garbisi mostrando qualidade ao aplicar belo dummy e correr para o in-goal. Irlanda 50 x 17, números finais.

No dia 31, todos os times entrarão em campo na rodada final do Six Nations. A Irlanda só depende de si para ser campeã, mas a tarefa será árdua, precisando de bônus ofensivo em vitória sobre a França em Paris. A Itália, por sua vez, receberá a Inglaterra, que briga com os irlandeses por título.

50 17

Irlanda 50 x 17 Itália, em Dublin



Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Irlanda

Tries: Keenan (2), Stander, Connors, Sexton, Aki e Heffernan

Conversões: Sexton (5) e Byrne (1)

Penais: Sexton (1)

15 Jacob Stockdale, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Hugo Keenan, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Will Connors, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan, 4 Tadhg Beirne, 3 Andrew Porter, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Dave Heffernan, 17 Ed Byrne, 18 Finlay Bealham, 19 Ultan Dillane, 20 Peter O’Mahony, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Ross Byrne, 23 Robbie Henshaw;

Itália

Tries: Padovani e Garbisi

Conversões: Garbisi (2)

Penais: Garbisi (1)

15 Jayden Hayward, 14 Edoardo Padovani, 13 Luca Morisi, 12 Carlo Canna, 11 Mattia Bellini, 10 Paolo Garbisi, 9 Marcello Violi, 8 Jake Polledri, 7 Braam Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zillochi, 2 Luca Bigi, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 David Sisi, 20 Johan Meyer, 21 Maxime Mbandà, 22 Callub Braley, 23 Federico Mori;

Seleção Jogos Pontos Irlanda 4 14 Inglaterra 4 13 França 4 13 Escócia 4 10 Gales 4 7 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;