A Irlanda largou o Six Nations provando por que é a favorita ao título. Vitória em casa por 29 x 05 sobre o atual campeão Gales que, pesadamente desfalcado, não conseguiu desempenhar seu melhor jogo.

Os irlandeses começaram irresistíveis, com fases rápidas até o debutante Mack Hansen servir Bundee Aki com passe longo na ponta para o primeiro try logo aos 2′.

A Irlanda abriu 10 x 00 com Sexton com penal e chegou a deter mais de 70% de posse de bola, impedindo que Gales executasse fases rápidas. Os galeses chegaram a reagir antes da pausa, mas não foram capazes de pontuarem, parando na perfeita defesa verde. 10 x 00 no intervalo.

Veio o segundo tempo e o desastre para o Dragão. Andrew Conway correu para o segundo try verde, após linda jogada de Sexton, criando espaço com offload e depois servindo o ponta com passe longo.

Gales sentiu o golpe e pouco depois Josh Adams recebeu o cartão amarelo fatal. A Irlanda aproveitou o momento e correu para mais dois tries, conquistando o bônus. Primeiro com Conway novamente e depois com Ringrose, em bela ação de contra-golpe após turnover.

No fim, Basham fez o try de honra de Gales, mas sem tempo de reação. A Irlanda celebrou o 29 x 05 com direito a domínio em todas as estatísticas, incluindo uma disciplina quase perfeita.

A Irlanda visita a França na próxima semana em duelo crucial, ao passo que Gales tenta se reabilitar recebendo a Escócia.

29 05

☘️Irlanda 29 x 05 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em Dublin☘️



Árbitro: Jaco Peyper🇿🇦

☘️Irlanda

Tries: Conway (2), Aki e Ringrose

Conversões: Sexton (3)

Penais: Sexton (1)

15 Hugo Keenan, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Mack Hansen, 10 Johnny Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan, 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Ronan Kelleher, 1 Andrew Porter;

Suplentes: 16 Dan Sheehan, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 Ryan Baird, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Joey Carbery, 23 James Hume;

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales

Try: Basham

Conversão: Sheedy (1)

15 Liam Williams, 14 Johnny McNicholl, 13 Josh Adams, 12 Nick Tompkins, 11 Louis Rees-Zammit, 10 Dan Biggar (c), 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Taine Basham, 6 Ellis Jenkins, 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Dewi Lake, 17 Gareth Thomas, 18 Dillon Lewis, 19 Seb Davies, 20 Ross Moriarty, 21 Gareth Davies, 22 Callum Sheedy, 23 Owen Watkin;

Seleção Jogos Pontos Irlanda 1 5 Escócia 1 4 Inglaterra 1 1 França 0 0 Itália 0 0 Gales 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;