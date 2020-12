Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Irlanda e Escócia duelaram nesse sábado em Dublin pelo 3º lugar da Autumn Nations Cup e quem levou a melhor foi o time verde, que venceu por 31 x 16. O jogo não empolgou no primeiro tempo, mas melhorou na segunda etapa. A Irlanda celebrou a volta de Jonny Sexton, ao passo que a Escócia seguiu lamentando a ausência de Finn Russell.



A Irlanda fez um jogo muito fraco no primeiro tempo, com quase 20 tackles perdidos. A Escócia teve mais posse na primeira etapa e logo abriu 6 x 0 com 2 penais do abertura debutante Jaco van der Walt, sul-africano de nascimento. Sexton respondeu do lado irlandês e o jogo foi se encaminhando ao intervalo em 9 x 6 para os escoceses. Porém, quando a Escócia jogava com um homem a menos, por amarelo a Taylor, Sexton foi genial e armou um chute para Robbie Henshaw disputar no ar em cima do in-goal com Darcy Graham. A bola sobrou para Keith Earls apoiar no chão para o try, aos 37′.

O segundo tempo foi outra história, com a Irlanda muito superior, sobretudo no contato físico, em grande jogo de Caelam Doris e Peter O’Mahony. Aos 43′, Cian Healy cruzou o in-goal para o segundo try verde, em pick and go, e, aos 49′, Earls deu o golpe fatal nos azuis com novo try para a Irlanda, finalizando bela troca de passes.

A Escócia chegou a reagir pouco depois com try do ponta Duhan van der Merwe, encontrando espaço na base do ruck para disparar. No entanto, foi só. A Irlanda controlou as ações em momentos cruciais e ainda obteve mais dois penais para Burns dar números finais ao marcador: 31 x 16.

Irlanda 31 x 16 Escócia, em Dublin – Decisão de 3º lugar



Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Irlanda

Tries: Earls (2) e Healy

Conversões: Sexton (2)

Penais: Sexton (2) e Byrne (2)

15 Jacob Stockdale, 14 Hugo Keenan, 13 Bundee Aki, 12 Robbie Henshaw, 11 Keith Earls, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Conor Murray, 8 Caelan Doris, 7 Peter O’Mahony, 6 CJ Stander, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Andrew Porter, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Ronan Kelleher, 17 Eric O’Sullivan, 18 John Ryan, 19 Quinn Roux, 20 Josh van der Flier, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Ross Byrne, 23 Chris Farrell;

Escócia

Try: Van der Merwe

Conversão: Van der Walt (1)

Penais: Van der Walt (3)

15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Duncan Taylor, 11 Duhan van der Merwe, 10 Jaco van der Walt, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Jamie Ritchie, 6 Blade Thomson, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 Stuart McInally, 17 Oli Kebble, 18 Willem Nel, 19 Sam Skinner, 20 Blair Cowan, 21 Sam Hidalgo-Clyne, 22 Huw Jones, 23 Sean Maitland;