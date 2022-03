Tempo de leitura: 2 minutos

A Irlanda segue na luta pelo título do Six Nations. O Trevo foi a Londres e derrotou a Inglaterra por expressivos 32 x 15, eliminando de vez a Rosa da luta pela taça. Os irlandeses estão agora 2 pontos abaixo da França e na rodada final pegam a Escócia. Já os franceses encararão os ingleses em jogo decisivo.



O jogo foi condicionado pelo cartão vermelho recebido por Ewels logo a 1 minuto, deixando a Inglaterra com 14 atletas o duelo inteiro. Sexton logo puniu os ingleses com penal e, aos 5′, Lowe disparou para o primeiro try irlandês.

A Inglaterra parecia que desmontaria, mas a verdade é que o time inglês se desdobrou atingindo uma taxa impressionante de ações positivas para manter o duelo parelho durante quase todo o primeiro tempo. Marcus Smith chutou penais aos 17′ e aos 32′ para os donos da casa, flertando com a virada. Porém, aos 36′, a Irlanda arrancou seu segundo try, com Keenan. Smith ainda chutou penal antes da pausa, punindo a indisciplina verde e mantendo os anfitriões no páreo.

- Continua depois da publicidade -

O segundo tempo manteve a tônica com a Inglaterra melhor no embate físico e arrancando mais 2 penais para os chutes certeiros de Smith, que empatou a partida aos 60′. Sexton logo deu o troco aos 65′ para recompor a Irlanda e, aos 70′, veio o golpe fatal às pretensões inglesas, com try matador de Jack Conan.

A Irlanda ainda cresceu na reta final do jogo e conquistou o bônus ofensivo com try de Bealham, dando números finais ao duelo em 32 x 15. Com a vitória, os irlandeses ainda ficaram com o Millennium Trophy, a taça anual disputada entre os dois países.

15 32

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 15 x 32 Irlanda☘️, em Londres

Árbitro: 🇫🇷Mathieu Raynal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra

Penais: Smith (5)

15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Joe Marchant, 12 Henry Slade, 11 Jack Nowell, 10 Marcus Smith, 9 Harry Randall, 8 Sam Simmonds, 7 Tom Curry, 6 Courtney Lawes (c), 5 Charlie Ewels, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Jamie Blamire, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 Joe Launchbury, 20 Alex Dombrandt, 21 Ben Youngs, 22 George Ford, 23 Elliot Daly;

☘️Irlanda

Tries: Lowe, Keenan, Conan e Bealham

Conversões: Sexton (3)

Penais: Sexton (2)

15 Hugo Keenan, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Dan Sheehan, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Dave Kilcoyne, 18 Finlay Bealham, 19 Iain Henderson, 20 Jack Conan, 21 Conor Murray, 22 Joey Carbery, 23 Robbie Henshaw

Seleção Jogos Pontos França 4 18 Irlanda 4 16 Inglaterra 4 10 Escócia 4 10 Gales 4 6 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;