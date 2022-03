Tempo de leitura: 2 minutos

A Irlanda não conseguiu o título do Six Nations, mas fechou a competição erguendo a Tríplice Coroa (Triple Crown), a taça dada à seleção das Ilhas Britânicas que vença os outros 3 rivais. A vitória foi sobre a Escócia, 26 x 05, mantendo a invencibilidade em casa sobre a rival desde 2010. O jogo ainda rendeu aos verdes a posse do Centenary Quaich, o troféu anual entre os dois países.



A Irlanda fez um jogo sólido de ponta a ponta e dominou uma seleção escocesa que não rendeu desta vez. O jogo foi pegado no contato físico, com o pack irlandês fazendo a diferença e falando mais alto. O primeiro try veio aos 16′ com o hooker Sheehan em maul, seguido por try do pilar Cian Healy no pick and go, mostrando a organização irlandesa.

A Escócia deu o troco com try do pilar Schoeman, aos 34′, mas o segundo tempo foi verde. Van der Flier rompeu para o try crucial do duelo aos 59′, fazendo jus ao domínio territorial irlandês, sendo verdadeiro golpe fatal. No fim, Conor Murray marcou o try final aos 78′. 26 x 05, que acabaram não rendendo o título do campeonatos aos verdes por conta da vitória francesa no jogo seguinte.

26 05

☘️Irlanda 26 x 05 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Dublin

Árbitro: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Wayne Barnes

☘️Irlanda

Tries: Sheehan, Healy, Van der Flier e Murray

Conversões: Sexton (3)

15 Hugo Keenan, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 Iain Henderson, 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Dan Sheehan, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Dave Kilcoyne, 18 Finlay Bealham, 19 Kieran Treadwell, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Joey Carbery, 23 Robbie Henshaw;

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia

Try: Schoeman

15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Kyle Steyn, 10 Blair Kinghorn, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Rory Darge, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman;

Suplentes: 16 Fraser Brown, 17 Allan Dell, 18 WP Nel, 19 Sam Skinner, 20 Josh Bayliss, 21 Ben White, 22 Finn Russell, 23 Mark Bennett;

Seleção Jogos Pontos França 5 25 Irlanda 5 21 Inglaterra 5 10 Escócia 5 10 Gales 5 7 Itália 5 4

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Lista de campeões desde 2000 (Era Six Nations):



Ano Campeão 2000 Inglaterra 2001 Inglaterra 2002 França Grand Slam 2003 Inglaterra Grand Slam 2004 França Grand Slam 2005 Gales Grand Slam 2006 França 2007 França 2008 Gales Grand Slam 2009 Irlanda Grand Slam 2010 França Grand Slam 2011 Inglaterra 2012 Gales Grand Slam 2013 Gales 2014 Irlanda 2015 Irlanda 2016 Inglaterra Grand Slam 2017 Inglaterra 2018 Irlanda Grand Slam 2019 Gales Grand Slam 2020 Inglaterra 2021 Gales 2022 França Grand Slam 2023 -

Histórico desde 1883

País Títulos totais Títulos desde 2000 Grand Slams Tríplices Coroas Colheres de Pau Participações % títulos/participações Inglaterra 29 (10) 7 13 26 25 126 23% Gales 28 (11) 6 12 22 21 128 21,9% França 18 (8) 6 10 - 18 93 19,4% Escócia 14 (8) 0 3 10 33 128 10,9% Irlanda 14 (8) 4 3 12 36 128 10,9% Itália 0 0 0 - 17 23 0%

- Na coluna "Títulos totais" estão marcados os títulos inteiros e, entre parênteses, os títulos 'divididos";



- Até 1988, quando duas ou mais equipes terminavam empatadas em primeiro lugar em número de pontos o título era dividido entre essas duas ou mais seleções. A partir de 1989 critérios de desempate foram adotados para definir apenas um campeão por ano;



- Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio;



- Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



- Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição;



Histórico:



1883 - 1909 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



- Inglaterra não participou em 1888 e 1889; 1885, 1897 e 1898 não foram terminados;



1910 - 1914 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1915 - 1919 - Interrupção pela Primeira Guerra Mundial;



1920 - 1931 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1932 - 1939 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



1940 - 1946 - Interrupção pela Segunda Guerra Mundial;



1947 - 1999 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



- 1972 não foi terminado por crise política na Irlanda;



- 2000 - hoje - Six Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França e Itália);