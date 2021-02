Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A 3ª rodada do Six Nations foi aberta em Roma com uma tranquila vitória da Irlanda sobre a Itália por 48 x 10, ampliando o jejum de vitórias dos italianos.

A Irlanda não fez um jogo vistoso, mas foi eficiente. Logo no começo, Garbisi abriu o placar com penal para a Itália, respondido por Sexton na mesma moeda. A Irlanda teve um try anulando, mas não demorou para cruzar o in-goal novamente. Aos 11′, o centro Ringrose marcou o primeiro try irlandês, furando a linha defensiva italiana. Com outro penal chutado por Sexton, os verdes já se colocaram em posição confortável logo no começo e ampliaram a frente aos 31′ com try de Hugo Keenan, após receber offload.

A superioridade verde seguiu e Will Connors finalizou bela ação da linha irlandesa aos 36′ para ampilar ainda mais o marcado. Antes da pausa, a Itália esboçou reação com try de Johan Meyer. Porém, foi só dos Azzurri.

O domínio dos visitantes seguiu na segunda etapa e CJ Stander, no pick and go, marcou o try de bônus da Irlanda aos 43′. A Itália ainda perdeu dois atletas por cartões amarelos e, com 13 em campo, não conseguiu mais segurar a Irlanda, que marcou outro try com Will Connors em maul. Nos acréscimos, ainda houve tempo para o último try do Trevo, com Keith Earls. 48 x 10.

O Six Nations não terá rodada no próximo fim de semana. A Itália voltará a campo no dia 13 de março recebendo Gales, ao passo que a Irlanda visitará a Escócia no dia 14.

Itália 10 x 48 Irlanda, em Roma

Árbitro: Mathieu Raynal (França)

Itália

Try: Meyer

Conversão: Garbisi (1)

Penal: Garbisi (1)

15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Carlo Canna, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi (c), 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Cherif Traore’, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Maxime Mbanda’, 21 Callum Braley, 22 Federico Mori, 23 Mattia Bellini;

Irlanda

Tries: Connors (2), Ringrose, Keenan, Stander e Earls

Conversões: Sexton (6)

Penais: Sexton (2)

15 Hugo Keenan, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park, 8 CJ Stander, 7 Will Connors, 6 Tadhg Beirne, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Ronan Kelleher, 1 Dave Kilcoyne;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Cian Healy, 18 Andrew Porter, 19 Ryan Baird, 20 Jack Conan, 21 Craig Casey, 22 Billy Burns, 23 Keith Earls;

Seleção Jogos Pontos Gales 3 14 França 2 9 Irlanda 3 7 Inglaterra 3 6 Escócia 2 5 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;