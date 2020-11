Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Irlanda e Geórgia se encontraram neste domingo em Dublin pelo jogo que encerrou a fase de grupos da Autumn Nations Cup. Mesmo sem poder alcançar a grande final, a Irlanda fez sua parte e impôs nova derrota à Geórgia, 23 x 10. A vitória irlandesa foi magra, sem bônus, e para a Geórgia o resultado foi uma nova conquista, pois pelo segundo jogo seguido a Geórgia negou bônus a um time do Six Nations.



A Irlanda marcou o primeiro try logo no começo, aos 8′, com o abertura Billy Burns, após lindo passe de Chris Farrell, sugerindo que o Trevo atropelaria os Lelos. Burns ainda ampliou o placar com penal para os verdes, mas a Geórgia respondeu com um try pintura de Kveseladze, em linda corrida com direito a dummy matador.

A Irlanda, no entanto, respondeu com try de Keenan, aos 33′, recebendo de Stockdale na ponta após a série de fases. A Irlanda ainda teve um try anulado por passe para a frente de Stockdale, que ia criando oportunidades para o Trevo. 20 x 07 na pausa.

Esperava-se que a Geórgia decaísse no segundo tempo e perdesse poderio defensivo, mas foi o ritmo da Irlanda que caiu a Geórgia cresceu na defesa e nos scrums e o placar só foi movimentado com um penal para cada, chutados por Abzhandadze e Byrne, que entrou como abertura na segunda etapa do lado verde. 23 x 10, números finais.

Os Lelos georgianos se despediram da competição, já que Fiji não deverá jogar a decisão de 7º lugar por conta de surto da pandemia. A Irlanda enfrentará a Escócia pelo 3º lugar.

Árbitro: Mathieu Raynal (França)

Irlanda

Tries: Burns e Keenan

Conversões: Burns (2)

Penais: Burns (2) e Byrne (1)

15 Jacob Stockdale, 14 Hugo Keenan, 13 Chris Farrell, 12 Stuart McCloskey, 11 Keith Earls, 10 Billy Burns, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Will Connors, 6 Tadhg Beirne, 5 James Ryan (c), 4 Iain Henderson, 3 Andrew Porter, 2 Rob Herring, 1 Finlay Bealham;

Suplentes: 16 Dave Heffernan, 17 Cian Healy, 18 John Ryan, 19 Quinn Roux, 20 Peter O’Mahony, 21 Kieran Marmion, 22 Ross Byrne, 23 Shane Daly;

Geórgia

Try: Kveseladze

Conversão: Abzhandadze (1)

Penal: Abzhandadze (1)

15 Soso Matiashvili, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Merab Sharikadze (c), 11 Tamaz Mchedlidze, 10 Tedo Abzhandadze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Beka Gorgadze, 7 Tornike Jalagonia, 6 Beka Saginadze, 5 Lasha Jaiani, 4 Nodar Cheishvili, 3 Beka Gigashvili, 2 Shalva Mamukashvili, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Giorgi Chkoidze, 17 Lexo Kaulashvili, 18 Giorgi Melikidze, 19 Giorgi Javakhia, 20 Mikheil Gachechiladze, 21 Mikheil Alania, 22 Demur Tapladze, 23 David Niniashvili;

Seleção J P Grupo A Inglaterra 3 13 Irlanda 3 8 Gales 3 4 Geórgia 3 0 Grupo B França 3 14 Escócia 3 11 Itália 3 5 Fiji 3 0

- FINAIS: 1º colocado x 1º colocado, 2º colocado x 2º colocado, 3º colocado x 3º colocado, 4º colocado x 4º colocado;