ARTIGO COM VÍDEOS – Apesar da seleção da Irlanda ter jogado no sábado pelo Six Nations, o PRO14 teve rodada e viu os quatro times irlandeses vencerem com contundência, mesma sem os atletas da seleção.

O Leinster seguiu imparável e com 100% de aproveitamento ao fazer 63 x 08 sobre os italianos do Zebre (com destaques para Tommy O’Brien e Dan Sheehan marcando 2 tries cada), ao passo que o Munster garantiu a liderança de sua conferência ao desbancar os galeses do Cardiff Blues por 38 x 27 mais suados (jogo de 5 tries a 3 para os irlandeses, com Coombes sendo destaque com 2 tries e Hanrahan marcando o try decisivo aos 67′).





Outro invicto, o Ulster, também se impôs com larga margem diante dos galeses do Dragons, 40 x 17 (com direito a primeiro tempo de 5 tries para os irlandeses, sendo 2 de Ludik), enquanto o Connacht triunfou contra o Edinburgh na casa dos escoceses por 37 x 26, em duelo que teve 5 tries a 4 para os irlandeses e foi emocionante (Willemse, do lado do Edinburgh, e Wootton, do lado do Connacht, fizeram 2 tries cada e o try decisivo a favor dos irlandeses foi de Delahunt).





A rodada foi ruins para os escoceses, que sofreram com os destaque. O Glasgow também foi derrotado, caindo diante dos galeses do Ospreys por 23 x 15. Morgan Williams cruzaram o in-goal para os galeses, que ainda celebraram 3 penais de Myler para assegurarem a vitória.



Por fim, os Scarlets garantiram outra vitória galesa, mas bastante apertada: apenas 10 x 03 fora de casa sobre os italianos do Benetton. O try da vitória foi de Asquith, aos 68′. Suado.





Na Itália, o coronavírus ainda cria problemas

Além do PRO14, a Itália tem vivido as emoções da Coppa Italia, que, no entanto, teve 3 jogos adiados por conta da pandemia nesse fim de semana.

A única partida disputada, entre Colorno e Fiamme Oro, viu o triunfo dos policiais por 22 x 16, conseguindo se afirmar e se propor – na estreia oficial da temporada – como um dos fortes candidatos à segunda fase do grupo 2 da competição.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Leinster 63 x 08 Zebre

Benetton 03 x 10 Scarlets

Ospreys 23 x 15 Glasgow

Ulster 40 x 17 Dragons

Edinburgh 26 x 37 Connacht

Munster 38 x 27 Cardiff Blues

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 3 15 Ulster Irlanda Belfast 3 14 Ospreys Gales Swansea 3 8 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 3 5 Dragons Gales Newport 3 5 Zebre Itália Parma 3 0 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 3 13 Cardiff Blues Gales Cardiff 3 9 Connacht Irlanda Galway 3 9 Scarlets Gales Llanelli 3 5 Edinburgh Escócia Edimburgo 3 2 Benetton Treviso Itália Treviso 3 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada conferência = classificados às Semifinais;

- 2ºs e 3º colocados de cada conferência = classificação às Repescagens para as Semifinais;

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);

Coppa Italia – 2ª rodada

Grupo 1

Valorugby x Lyons Piacenza – adiado

Rovigo x Mogliano – adiado

Tabela: Valorugby pontos 5 (1 jogo); Viadana 1 (1); Lyons Piacenza, Rovigo, Mogliano 0 (0);

Grupo 2

Calvisano x Petrarca Padova – adiado

Colorno 16 x 22 Fiamme Oro

Tabela: Petrarca Padova 5 (1); Fiamme Oro 4 (1); Colorno 1 (2); Calvisano e Lazio Rugby (0) 0