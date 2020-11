Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Segue o jejum de vitórias da Itália. Neste sábado, os Azzurri receberam em Florença a Escócia pela primeira rodada da Nations Cup e perderam por 28 x 17. Porém, o jogo esteve aberto até o fim, com os italianos inclusive indo ao intervalo em vantagem. No fim, mesmo desfalcada de Finn Russell e Adam Hastings, a Escócia prevaleceu, comprovando a boa fase.



O jogo começou Garbisi somando dois penais para a Itália, que começava mais intensa, mas o primeiro try foi escocês, aos 23′, com o ponta Duhan van der Merwe mostrando porque é a grande novidade positiva do elenco da Escócia, rompendo a defesa após as fases na 22.

A resposta italiana foi imediata, com o fullback Minozzi finalizando bela ação de mãos dos Azzurri, com Zanon rompendo a linha defensiva escocesa e Violi e Bellini mantendo a bola viva com offloads no apoio. 11 x 07.

O segundo tempo começou com Garbisi ampliando a vantagem italiana com novo penal, punindo certa indisciplina escocesa. Porém, a resposta dos visitantes saiu rapidamente. Primeiro, Weir teve try anulado por passes para a frente. Depois, no entanto, Fagerson marcou o segundo try, aos 48′. depois de pressão bem sustentada nas 22, com a linha escocesa criando espaços.

- Continua depois da publicidade -

A Itália manteve o jogo equilibrado e empatou o duelo com novo penal de Garbisi aos 60′. Contudo, o fim de jogo pendia a favor da Escócia, que conseguia aumentar seu ritmo na reta final. Aos 66′, veio o golpe fatal com o try de Cummings, rompendo após as fases. A Itália foi nocauteada e, no fim, Turner marcou o quarto e último try escocês em maul, para assegurar o bônus ofensivo. 28 x 17, placar final.

No dia 21, a Itália receberá Fiji, ao passo que a Escócia receberá a França no dia 22 em jogo com ares de decisão.

17 28

Itália 17 x 28 Escócia, em Florença

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Itália

Try: Minozzi

Penais: Garbisi (4)

15 Matteo Minozzi, 14 Jacopo Trulla, 13 Marco Zanon, 12 Carlo Canna, 11 Mattia Bellini, 10 Paolo Garbisi, 9 Marcello Violi, 8 Jake Polledri, 7 Braam Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (c), 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Johan Meyer, 20 Maxime Mbanda’, 21 Stephen Varney, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori;

Escócia

Tries: Van der Merwe, Fagerson, Cummings e Turner

Conversões: Weir (4)

15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Duncan Weir, 9 Ali Price, 8 Blade Thomson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 George Turner, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Sam Skinner, 20 Nick Haining, 21 Sam Hidalgo-Clyne, 22 James Lang, 23 Blair Kinghorn;