A Itália terminou mesmo o Six Nations 2022 no último lugar. Os Azzurri caíram em casa diante da Escócia por 33 x 22 naquele que, no entanto, foi o melhor jogo dos italianos no ano. A Escócia já não briga mais pelo título do torneio, mas celebrou a posse da Taça Cuttitta, lançada neste ano entre os dois times – uma homenagem a Massimo Cuttitta, ex capitão da Itália e ex treinador de forwards da Escócia falecido em 2021 de COVID19.



A Itália abriu o placar com penal de Garbisi, mas o primeiro try foi escocês, com Sam Johnson, aos 17′, em belo contra ataque concluído com lindo passe de Finn Russell para Johnson. Os Azzurri tiveram sua chance logo na sequência, mas a Escócia roubou a bola com intercepção de Ali Price e Steyn chutou para Chris Harris fazer novo try.

Houve reação italiana com try de Braley, após pela arrancada de Pierre Bruno na ponta, efetuando offload para o camisa 9. No entanto, antes da pausa, a Escócia abriu 19 x 10 com novo try de Harris, provando a efetividade do time escocês, que rompia tackle e impunha seu ritmo ao jogo.

O segundo tempo largou com o quarto try da Escócia, com Darcy Graham recebendo outro passe mágico de Russell. E quando aos 60′ Stuart Hogg finalizou na ponta o quinto try escocês o jogo já parecia ter seu desfecho.

No entanto, a Itália reagiu no fim e flertou com o bônus que não veio. Foram dois belos tries do ponta debutante Capuozzo, mostrando capacidade elétrica de definição. Escócia 33 x 22 Itália.

🇮🇹Itália 22 x 33 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Roma🇮🇹

Árbitro: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Luke Pearce

🇮🇹Itália

Tries: Capuozzo (2) e Braley

Conversões: Garbisi (2)

Penais: Garbisi (1)

15 Edoardo Padovani, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Leonardo Marin, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Callum Braley, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro, 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Luca Bigi, 17 Ivan Nemer, 18 Giosuè Zilocchi, 190 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Marco Zanon, 23 Ange Capuozzo;

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia

Tries: Harris (2), Johnson, Graham e Hogg

Conversões: Russell (4)

15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Kyle Steyn, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Rory Darge, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman;

Suplentes: 16 Stuart McInally, 17 Allan Dell, 18 WP Nel, 19 Jamie Hodgson, 20 Magnus Bradbury, 21 Ben Vellacott, 22 Adam Hastings, 23 Sione Tuipulotu;

Seleção Jogos Pontos França 4 18 Irlanda 4 16 Inglaterra 4 10 Escócia 4 10 Gales 4 6 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;