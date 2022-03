Tempo de leitura: 3 minutos

Eram 36 derrotas consecutivas e um tabu de jamais ter vencido em Gales. Foi esse peso das costas que a Itália tirou neste sábado ao triunfar na última bola heroicamente sobre os atuais campeões do Six Nations, na rodada de encerramento da competição. 22 x 21 que fazem o rugby italiano voltar a sorrir depois de tantos anos de agonia.



A Itália fez um jogo disciplinado, com elevada taxa de sucesso nos tackles e nada menos que 12 turnovers conquistados para cima dos galeses, que pecaram na disciplina. Garbisi chutou o primeiro penal para a Itália e Padovani arrematou o segundo, mostrando ousadia de longa distância. Mas Gales respondeu aos 28′ com try de Owen Watkin, após lateral, com Faletau criando espaço. Mesmo assim, os italianos deram o troco com novo penal de Garbisi, seguido por novo chute de longa distância com Padovani, que abriu 12 x 07 no marcador. Os Azzurri tiveram a chance de novo penal no fim do primeiro tempo, mas apostaram no lateral.

Gales parecia virar a narrativa no segundo tempo com try de Lake. Mesmo assim, Gales seguiu errando, com Garbisi chutando outro penal na sequência e mantendo os Azzurri em vantagem até a reta final do duelo. No entanto, aos 68′, Josh Adams costurou a defesa italiana e fez o try que parecia garantir o triunfo galês. O mesmo Adams já tinha salvado os galeses com tackle brilhando em lance que parecia ser try certo de Ioane. Gales ainda teve try anulado e, no lance final, o jovem Capuozzo fez magia disparando meio campo para servir Padovani para o try da vitória italiana. 22 x 21, números finais.



No fim, Josh Adams, eleito o melhor em campo, deu sua medalha para Capuozzo.



- Continua depois da publicidade -

21 22

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales 21 x 22 Itália🇮🇹, em Cardiff

Árbitro: ☘️Andrew Brace

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales

Tries: Watkin, Lake e Adams

Conversões: Biggar (3)

15 Johnny McNicholl, 14 Louis Rees-Zammit, 13 Owen Watkin, 12 Willis Halaholo, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar (c), 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Josh Navidi, 6 Seb Davies, 5 Alun Wyn Jones, 4 Adam Beard, 3 Dillon Lewis, 2 Dewi Lake, 1 Gareth Thomas;

Suplentes: 16 Bradley Roberts, 17 Wyn Jones, 18 Leon Brown, 19 Will Rowlands, 20 Ross Moriarty, 21 Kieran Hardy, 22 Callum Sheedy, 23 Nick Tompkins;

🇮🇹Itália

Try: Padovani

Conversão: Garbisi (1)

Penais: Garbisi (3) e Padovani (2)

15 Ange Capuozzo, 14 Edoardo Padovani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Leonardo Marin, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Callum Braley, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Marco Fuser, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Luca Bigi, 17 Ivan Nemer, 18 Giosuè Zilocchi, 19 David Sisi, 20 Niccolò Cannone, 21 Braam Steyn, 22 Alessandro Fusco, 23 Marco Zanon;

Seleção Jogos Pontos França 5 25 Irlanda 5 21 Inglaterra 5 10 Escócia 5 10 Gales 5 7 Itália 5 4

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;