A Itália anunciou sua lista de preliminar de 33 nomes para a volta do Six Nations. A lista final de 31 atletas dos Azzurri sairá no dia 18 e a Itália irá a campo no dia 24 contra a Irlanda, mas já é certo que o treinado Franco Smith não terá Sergio Parisse.

Foram 7 novatos convocados: o hooker Lucchesi, o segunda linha Favretto, o terceira linha Pettinelli, o scrum-half Varney (inglês de nascimento, mas neto de italianos, que atua no Gloucester), o abertura Garbisi, o fullback Monty Ioane (australiano de nascimento) e os pontas Trulla e Mori (os dois últimos do Calvisano, do Top10 italiano).

Novo uniforme

A Federação Italiana de Rugby (FIR) também apresentou os uniformes que a seleção vestirá a partir deste semestre, produzidos pela Macron.

Benetton por mais 4 anos

Por fim, a federação também confirmou a renovação por mais 4 anos da participação do Benetton Treviso no PRO14. O clube é um dos dois representantes italianos na competição que inclui times de Irlanda, Gales, Escócia e África do Sul e seguirá recebendo subsidio de 4,8 milhões de euros da FIR por ano.

Além do Benetton, o Zebre (que é controlado diretamente pela FIR, dona da franquia) disputa o PRO14, mas ainda não teve sua continuidade confirmada.

Convocados

Avançados: Pietro Ceccarelli (Brive, França), Simone Ferrari (Benetton Rugby, 29 caps), Danilo Fischetti (Zebre), Cherif Traore (Benetton), Giosue Zilocchi (Zebre), Luca Bigi (Zebre) (c), Leonardo Ghiraldini (sem clube), Gianmarco Lucchesi (Benetton), Niccolò Cannone (Benetton), Riccardo Favretto (Benetton), Marco Lazzaroni (Benetton), David Sisi (Zebre), Maxime Mbandà (Zebre), Johan Meyer (Zebre), Sebastian Negri (Benetton), Giovanni Pettinelli (Benetton), Jake Polledri (Gloucester, Inglaterra), Abraham Steyn (Benetton);

Linha: Callum Braley (Benetton), Stephen Varney (Gloucester), Marcello Violi (Zebre), Tommaso Allan (Benetton), Carlo Canna (Zebre), Paolo Garbisi (Benetton), Giulio Bisegni (Zebre), Luca Morisi (Benetton), Marco Zanon (Benetton), Mattia Bellini (Zebre), Jayden Hayward (Benetton), Matteo Minozzi (Wasps, Inglaterra), Federico Mori (Calvisano), Edoardo Padovani (Benetton), Jacopo Trulla (Calvisano), Montanna Ioane (Benetton);