Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A terceira rodada da SLAR – a liga sul-americana – foi encerrada com uma vitória contundente dos Jaguares XV, da Argentina, sobre o Selknam, do Chile, em plena Valparaíso, por 65 x 08, pondo fim à invencibilidade do time da casa. Foram ao todo 9 tries para os argentinos.



Foi um domínio absoluto do começo ao fim dos Jaguares, que impuseram um ritmo de jogo, seja entre os forwards, seja na linha, muito superior ao até aqui visto da parte dos demais times.

O jogo começou logo com try argentino em maul, finalizado por Vaca, aos 5′. Respeitando o oponente (e lembrando que em 2020 o Chile perdeu para a Argentina XV por apenas 25 x 24 no Sul-Americano), os Jaguares converteram penal com Elías logo na sequência, mas o domínio era claro e o segundo try saiu aos 18′ com Cancelliere (que já acertou transferência para o Glasgow, da Escócia, para jogar o próximo PRO16) correndo na ponta.

- Continua depois da publicidade -

Videla deu a resposta do lado chileno com penal, mas, a superioridade dos Jaguares era clara e mais um try saiu aos 26′, com Juan Pablo Castro, em troca de passes após lateral. O Selknam sentiu o golpe, viu scrum resultar em penal para Elías somar mais 3 pontos e, na sequência, sofreu o quarto try, com o asa González, em linda troca de passes.

Antes da pausa, o Selknam foi reduzido a 14 homens por amarelo e os Jaguares fizeram mais um try, com o oitavo Oviedo, colocando 37 x 03 no marcador.

O segundo tempo começou com o scrum argentino atropelando para arrancar um penal try logo aos 41′, matando qualquer esperança do time da casa. No entanto, os Jaguares perderam um pouco do ritmo e viram o try de Filizzola premiar os chilenos, que conseguiam boa sequência no ataque, depois da infiltração de Stávile.

O alívio do Selknam não durou e, aos 66′, Salese marcou outro try para os Jaguares, depois de arrancada de Chocobares. No fim, ainda houve tempo para Bavaro marcar seu try e Cancelliere cravou seu segundo, após lindo chute de Segura para o in-goal. 65 x 08, placar final.

Na próxima terça-feira, os Jaguares encaram o Olimpia e o Selknam mede forças com o Peñarol.

65 08

🇦🇷Jaguares 65 x 08 Selknam🇨🇱, em Valparaíso🇨🇱



Árbitro: Francisco González🇺🇾 / Assistentes: Federico Anselmi🇦🇷 e Esteban Filipanics🇦🇷 / TMO: Ignácio Calle🇨🇱;

Jaguares

Tries: Cancelliere, Vaca, Castro, González, Oviedo, Penal Try, Salese e Bavaro

Conversões: Elías (3) e Prisciantelli (3)

Penais: Elías (2)

15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Sebastián Cancelliere🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Santiago Chocobares🇦🇷, 11 Juan Pablo Castro🇦🇷, 10 Martín Elías🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Joaquín Oviedo🇦🇷, 7 Juan Martin González Samso🇦🇷, 6 Francisco Gorrissen🇦🇷, 5 Rodrigo Fernández🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Martín Vaca🇦🇷, 1 Federico Wegrzyn🇦🇷;

Suplentes: 16 Beltrán Salese🇦🇷, 17 Francisco Minervino🇦🇷, 18 Joel Sclavi🇦🇷, 19 Franco Molina🇦🇷, 20 Lautaro Bavaro🇦🇷, 21 Gerónimo Prisciantelli🇦🇷, 22 Tomás Cubilla🇦🇷, 23 Tomás Albornoz🇦🇷;

Selknam

Try: Filizzola

Penal: Videla (1)

15 Maximiliano Filizzola🇦🇷, 14 Matías Garafulic🇨🇱, 13 José Larenas🇨🇱, 12 Franco Velarde🇨🇱, 11 Julio Blanc🇨🇱, 10 Santiago Videla🇨🇱, 9 Lukas Carvallo🇨🇱, 8 Nicolás Garafulic🇨🇱, 7 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 6 Bautista Stávile🇦🇷, 5 Javier Eissmann🇨🇱, 4 Maximiliano Silva🇨🇱, 3 Matías Dittus, 2 Tomás Dussaillant🇨🇱, 1 Iñaki Gurruchaga🇨🇱;

Suplentes: 16 Raimundo Martínez🇨🇱, 17 Salvador Lues🇨🇱, 18 Esteban Inostroza🇨🇱, 19 Clemente Saavedra🇨🇱, 20 Santiago Pedrero🇨🇱, 21 Martín Sigren🇨🇱, 22 Patricio Baronio🇦🇷, 23 Ignacio Albornoz🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Peñarol Uruguai 14 3 3 0 0 2 0 118 38 80 Jaguares XV Argentina 10 2 2 0 0 2 0 136 36 100 Selknam Chile 9 3 2 0 1 1 0 72 93 -21 Olimpia Paraguai 5 3 1 0 2 1 0 71 77 -6 Cobras Brasil 1 2 0 0 2 1 0 32 77 -45 Cafeteros Colômbia 1 3 0 0 3 1 0 43 151 -108

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;