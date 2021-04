Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Ninguém segura os Jaguares XV na SLAR. O time argentino conquistou sua 5ª vitória bonificada em 5 jogos ao derrotar neste domingo o Peñarol, do Uruguai, que também estava invicto, por 46 x 17, isolando-se na liderança da liga.



O Peñarol fez um bom primeiro tempo diante dos argentinos. Os Jaguares marcaram os dois primeiros tries do jogo, com Martín Cancelliere (após chute cruzado do abertura Elías) e Juan Pablo Castro, após lateral. Elías e Roger ainda trocaram penais e o jogo chegou aos 30′ em aberto, com Dosantos rompendo para marcar o try do Peñarol que deixava o marcador em 20 x 10.

No entanto, era uma questão de tempo para que o volume de jogo dos Jaguares e sua intensidade se tornassem incontroláveis. Zeiss, em maul, cravou o terceiro try argentino e o placar parecia que logo se ampliaria. Contudo, Gorrissen recebeu cartão vermelho e os Jaguares tiveram que encarar todo o segundo tempo com 14 homens.

A inferioridade numérica não custou nada aos Jaguares. Elías, de novo com os pés, deu assistência para González marcar o primeiro try dos Jaguares abrindo a segunda etapa. Em momento algum o Peñarol foi capaz de realmente impor pressão e se valer do homem a mais, com Sebastián Cancelliere marcando mais um try para os argentinos, seguido pelo segundo try de González. Foi apenas aos 80′ que Freitas marcou o último try de honra para os uruguaios. 46 x 17, números finais.

- Continua depois da publicidade -

No próximo domingo, os Jaguares XV encararão os Cobras, ao passo que o Peñarol pegará o Olimpia.

17 46

🇺🇾Peñarol 17 x 46 Jaguares XV🇦🇷, em Santiago🇨🇱

Árbitro: Felipe Balbontín🇨🇱 / Assistentes: Tomás Bertazza🇦🇷 e Raimundo Fuenzalida🇨🇱 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱

Peñarol

Tries: Dosantos e Freitas

Conversões: Roger (1) e Favaro (1)

Penais: Roger (1)

15 Baltazar Amaya🇺🇾, 14 Federico Favaro🇺🇾, 13 Felipe Arcos Pérez🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Nicolás Freitas🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Tomás Inciarte🇺🇾, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Eric Dosantos🇺🇾, 3 Facundo Pomponio🇦🇷, 2 Ezequiel Ramos🇺🇾, 1 Mateo Perillo🇺🇾;

Suplentes: 16 Juan Marcos Chamyan🇺🇾, 17 Diego Arbelo🇺🇾, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Lucas Bianchi🇺🇾, 20 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 21 Santiago Álvarez🇺🇾, 22 Juan Manuel Alonso🇺🇾, 23 Mateo Viñals🇺🇾;

Jaguares XV

Tries: González Samso (2), M. Cancelliere, Castro, Zeiss e S. Cancelliere

Conversões: Elías (5)

Penais: Elías (2)

15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Sebastian Cancelliere🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Juan Pablo Castro🇦🇷, 11 Martín Cancelliere🇦🇷, 10 Martín Elías🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷, 8 Joaquín Oviedo🇦🇷, 7 Juan Martin González Samso🇦🇷, 6 Francisco Gorrissen🇦🇷, 5 Rodrigo Fernández🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Bautista Bernasconi🇦🇷, 1 Federico Wegrzyn🇦🇷;

Suplentes: 16 Martín Vaca🇦🇷, 17 Francisco Minervino🇦🇷, 18 Joel Sclav🇦🇷i, 19 Franco Molina🇦🇷, 20 Lautaro Bavaro🇦🇷, 21 Tomás Albornoz🇦🇷, 22 Tomás Cubilla🇦🇷, 23 Tomas Bernasconi🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 25 5 5 0 0 5 0 279 66 213 Peñarol Uruguai 18 5 4 0 1 2 0 161 106 55 Selknam Chile 15 5 3 0 2 2 1 160 129 31 Olimpia Paraguai 10 5 2 0 3 2 0 123 186 -63 Cobras Brasil 5 5 1 0 4 1 0 72 177 -105 Cafeteros Colômbia 3 4 0 0 5 2 1 89 220 -131

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;