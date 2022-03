Tempo de leitura: 2 minutos

Os Jaguares triunfaram na abertura da segunda rodada da SLAR sobre os paraguaios do Olimpia por 49 x 22, num jogo muito movimentado na cidade chilena de Valparaíso.



O Olimpia viu os Jaguares abrirem frente, com tries de Prisciantelli, Bogado e Ruiz em sequência, sugerindo um jogo tranquilo para os argentinos. O camisa 9 Sauze descontou aos 16′ com o primeiro try do Olimpia, mas o cartão amarelo a Gandini dificultou demais a vida do Olimpia, que viu Bogado correr para o quarto try. Os paraguaios descontaram ainda no primeiro temo com Iglesias, mas Bogado completou seu hat-trick antes da pausa.

Os Jaguares sobreram no scrum contra o Olimpia e deram chance para a reação alvinegra com amarelo a Prisciantelli. Inchauspe marcou o terceiro try do Olimpia, mas Bernasconi e Bernstein finalizaram o jogo com os últimos tries argentinos, negando bônus ao clube paraguaio.

- Continua depois da publicidade -

Na próxima rodada, o Olimpia encara o Peñarol e os Jaguares pegam o Selknam.

49 22

🇦🇷Jaguares 49 x 22 Olimpia🇵🇾, em Valparaíso🇨🇱

Árbitro: 🇦🇷Nehuen Jauri Rivero / Assistentes: 🇨🇱Frank Méndez e 🇦🇷Martin Eusebio / TMO: 🇨🇱Ignacio Calle

🇦🇷Jaguares

Tries: Bogado (3), Prisciantelli, Ruiz, Bernasconi e Bernstein

Conversões: Mare (7)

15 🇦🇷Gerónimo Prisciantelli, 14 🇦🇷Tomás Cubilla, 13 🇦🇷Agustín Segura, 12 🇦🇷Juan Pablo Castro (c), 11 🇦🇷Martín Bogado, 10 🇦🇷Santiago Mare, 9 🇦🇷Rafael Iriarte, 8 🇦🇷Santiago Ruiz, 7 🇦🇷Eliseo Chiavassa, 6 🇦🇷Jerónimo Gómez Vara, 5 🇦🇷Manuel Bernstein, 4 🇦🇷Pedro Rubiolo, 3 🇦🇷Javier Coronel, 2 🇦🇷Andrea Panzarini, 1 🇦🇷Mayco Vivas;

Suplentes: 16 🇦🇷Bautista Bernasconi, 17 🇦🇷Santiago Pulella, 18 🇦🇷Lautaro Caro, 19 🇦🇷Lucio Anconetani, 20 🇦🇷Juan Bautista Pedemonte, 21 🇦🇷Joaquín Pellandini, 22 🇦🇷TIgnacio Mendy, 23 🇦🇷Ramiro D’Agostino;

🇵🇾Olimpia

Tries: Sauze, Iglesias e Inchauspe

Conversões: Walter (2)

Penal: Walter (1)

15 🇦🇷Diego Walter, 14 🇵🇾Ignacio González, 13 🇦🇷Julián Quetglas, 12 🇵🇾Ramiro Amarilla, 11 🇵🇾Juan González, 10 🇦🇷Nicolás Hogg, 9 🇦🇷Matías Sauze, 8 🇦🇷Ignacio Gandini. 7 🇵🇾Ariel Nuñez, 6 🇦🇷Federico Simondi, 5 🇵🇾Mariano Garcete Ellí, 4 🇦🇷Lorenzo Colidio, 3 🇵🇾Rolando Portillo, 2 🇦🇷Conrado Iglesias, 1 🇵🇾Daniel Cabral;

Suplentes: 16 🇵🇾Emilio Gorostiaga, 17 🇦🇷Ezequiel Reyes, 18 🇵🇾Luis Quinteros, 19 🇦🇷Agustín Toth, 20 🇦🇷Alvaro Biscay, 21 🇦🇷Ignacio Inchauspe, 22 🇵🇾Sebastian Urbieta, 23 🇵🇾Gianfranco Parodi;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Jaguares XV Argentina 10 2 2 0 0 2 0 82 44 38 Peñarol Uruguai 9 2 2 0 0 1 0 63 10 53 Selknam Chile 6 2 1 0 1 1 1 66 32 34 Olimpia Paraguai 4 2 1 0 1 0 0 44 69 -25 Cafeteros Colômbia 1 2 0 0 2 0 1 22 77 -55 Cobras Brasil 0 2 0 0 2 0 0 20 65 -45

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;