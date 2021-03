Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta sexta-feira, os Jaguares XV, da Argentina, revelaram os 30 jogadores que começarão a SLAR 2021, a liga profissional sul-americana, que terá o pontapé inicial no dia 16 de março.

O técnico Ignácio Fernández Lobbe deixou claro que a proposta da equipe é de revelar talentos e, com isso, dois nomes que jogaram a Copa do Mundo de 2019 pelos Pumas ficaram de fora: o primeira linha Mayco Vivas e o terceira linha Javier Ortega Desio. Apenas um atleta do Mundial permaneceu, o scrum-half Felipe Ezcurra, que capitaneará a equipe.

Nome ascendente nos Pumas, o centro Santiago Chocobares também está no grupo, assim como outros seis jogadores que estavam no elenco dos Jaguares no Super Rugby 2020: os primeiras linhas e Juan Pablo Zeiss, o terceira linha , o ponta

- Continua depois da publicidade -

¡Plantel confirmado para la @slarugby! Con @Feloezcurra como capitán, estos son los 30 jugadores que viajarán a Chile y Uruguay para participar de la edición 2021 del certamen. ¡Vamos #JaguaresXV más que nunca! pic.twitter.com/o5BjnEh9C1 — Jaguares (@JaguaresARG) March 3, 2021

Avançados: Francisco Minervino (Luján), Federico Wegrzyn (Esquel), Ignacio Ruiz (Regatas Bella Vista), Martín Vaca (Jockey Villa María), Beltrán Salese (Newman), Joel Sclavi (Pueyrredón), Juan Pablo Zeiss (Los Pehuenes), Tomás Bernasconi (La Plata), Rodrigo Fernández Criado (Sporting Mar del Plata), Federico Gutiérrez (Universidad San Juan), Franco Molina (Jockey Córdoba), Lautaro Bavaro (Hindú), Juan Martín González (Marista), Francisco Gorrissen (Belgrano), Santiago Ruiz (Regatas Bella Vista), Joaquín Oviedo (Córdoba Athletic);

Linha: Felipe Ezcurra (Hindú), Rafael Iriarte (CUBA), Tomás Albornoz (Tucumán RC), Martín Elías (Atlético del Rosario), Teo Castiglioni (GE Rosario), Juan Pablo Castro (San Juan), Santiago Chocobares (Duendes), Gerónimo Prisciantelli (CASI), Agustín Segura (Catamarca), Martín Cancelliere (Hindú), Sebastián Cancelliere (Hindú), Tomás Cubilla (Alumni), Juan Bautista Daireaux (Newman);