ARTIGO COM VÍDEO – O maior placar até aqui na SLAR foi visto nesta sexta em Montevidéu quando os argentinos do Jaguares XV fecharam a 7ª rodada fazendo 80 x 07 sobre os Cafeteros, da Colômbia. O jogo foi apitado pelo brasileiro Cauã Ricardo e teve bastante neblina.



O show argentino foi de ponta a ponta, com nada menos que 12 tries sendo marcados – e ainda mais 3 sendo anulados pelo TMO. O primeiro tempo sozinho teve 7 tries argentinos, com Castiglioni marcando 2 tries, Sebastián Cancelliere fazendo um hat-trick (3 tries), e Oviedo e Molina também marcando os seus.

No segundo tempo, Ignacio Ruiz, Cancelliere pela quarta vez e Iriarte cruzaram o in-goal colombiano, mas, aos 68′, os Cafeteros puderam comemorar um try de honra, com o argentino debutante Ocampo. Ainda houve tempo para Elías e Albornoz fazerem os últimos tries dos Jaguares, mantendo o 100% de aproveitamento da equipe na liga.

80 07

🇦🇷Jaguares XV 80 x 07 Cafeteros🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Cauã Ricardo🇧🇷 / Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Alejandro Londres🇺🇾

Jaguares XV

Tries: S Cancelliere (4), Castiglioni (2), Oviedo, Molina, Ruiz, Iriarte, Elías e Albornoz

Conversões: Elías (10)

15 Gerónimo Prisciantelli🇦🇷, 14 Sebastián Cancelliere🇦🇷, 13 Tomás Cubilla🇦🇷, 12 Teo Castiglioni🇦🇷, 11 Martín Cancelliere🇦🇷, 10 Martín Elías🇦🇷, 9 Rafael Iriarte🇦🇷, 8 Joaquín Oviedo🇦🇷, 7 Rodrigo Fernández🇦🇷, 6 Lautaro Bavaro🇦🇷, 5 Franco Molina🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Luciano Torresv, 2 Ignacio Ruiz🇦🇷, 1 Francisco Minervino🇦🇷;

Suplentes: 16 Bautista Bernasconi🇦🇷, 17 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 18 Joel Sclavi🇦🇷, 19 Tomas Bernasconi🇦🇷, 20 Martín Vaca🇦🇷, 21 Felipe Ezcurra🇦🇷, 22 Tomás Albornoz🇦🇷, 23 Juan Pablo Castro🇦🇷;

Cafeteros

Try: Ocampo

Conversão: Roger (1)

15 Andrés Álvarez🇨🇴, 14 Julián Velandia🇨🇴, 13 Álvaro Gamarra🇨🇴, 12 Cristian Rodallegas🇨🇴, 11 Julían Navarro🇨🇴, 10 Jhojan Ortíz🇨🇴, 9 Oscar Forero🇨🇴, 8 Felipe Puertas🇦🇷, 7 Danny Giraldo🇨🇴, 6 Diver Ceballos🇨🇴, 5 John Álvarez🇨🇴, 4 Sebastián Zapat🇨🇴a, 3 Brayhan Pére🇨🇴z, 2 Jorge Álvarez🇨🇴, 1 Juan David Herrera🇨🇴;

Suplentes: 16 Agustín Acosta🇦🇷, 17 Yani Perez🇨🇴, 18 Diego Posada🇨🇴, 19 Enzo Ocampo🇦🇷, 20 Tomás Etcheverry🇺🇾, 21 Facundo Ferrario🇦🇷, 22 Nicolás Roger🇦🇷, 23 Santiago Resino🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 35 7 7 0 0 7 0 421 85 336 Peñarol Uruguai 27 7 6 0 1 3 0 230 128 102 Selknam Chile 20 7 4 0 3 3 1 226 161 65 Olimpia Paraguai 15 7 3 0 4 2 1 154 239 -85 Cobras Brasil 5 7 1 0 6 1 0 96 279 -183 Cafeteros Colômbia 3 7 0 0 7 2 1 107 342 -235

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;