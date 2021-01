Tempo de leitura: 4 minutos

A União Argentina de Rugby (UAR) confirmou o que já era dado como certo pela imprensa sul-americana. O representante da Argentina na SLAR – a liga profissional sul-americana – em 2021 será o Jaguares XV.

O anúncio veio menos de dois meses antes do pontapé inicial da temporada 2021 da SLAR, que deverá ocorrer no dia 16 de março. Jaguares XV é a marca utilizada pela equipe argentina que participou (e foi campeão) da 2ª divisão da Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano, em 2019. Tratava-se do time de desenvolvimento dos Jaguares, a equipe argentina que participou até 2020 do Super Rugby.

Com a saída dos times sul-africanos (Bulls, Sharks, Lions e Stormers) do Super Rugby, para se somarem ao PRO16 europeu, os Jaguares ficaram sem competição para disputarem em 2021, uma vez que o Super Rugby passará a ser uma liga que reúne apenas times da Oceania. Com isso, o futuro da marca “Jaguares” ainda é incerto, porém, a opção pela marca “Jaguares XV” sugere que a UAR ainda busca uma liga maior para os “Jaguares”.

Em 2020, o rugby argentino foi representado na SLAR pelo Ceibos, franquia baseada na cidade de Córdoba, com gestão autônoma com relação à UAR. O Ceibos foi criado pelo empresário argentino Fernando Riccomi, que adquiriu da UAR os direitos para comercialmente a franquia. Isto porque a UAR é a dona da vaga na competição. Pelo contrato, o Ceibos pagavam 350 mil dólares anuais à UAR e ainda arcavam com os custos operacionais da franquia, ao passo que a gestão do elenco ficava à cargo da federação. O contrato garantia ao Ceibos o lugar na SLAR até 2026. No entanto, a UAR alega que o Ceibos não honrou seus compromissos e decidiu rescindir o contrato. O caso poderá parar no tribunal, com o Ceibos contestando a ação tomada pela federação.

O Jaguares XV é gerido diretamente pela UAR e terá como treinador Ignacio Fernández Lobbe, atual treinador da Argentina XV, a seleção de desenvolvimento do país. O elenco ainda não foi anunciado, mas quase 30 jogadores que tinham contrato com os Jaguares até 2020 já se transferiram para equipes de Inglaterra, França, Austrália e Estados Unidos.

A SLAR 2021 contará com 6 franquias: Jaguares XV (Argentina), Peñarol (Uruguai), Olimpia (Paraguai), Selknam (Chile), Cafeteros (Colômbia) e uma equipe brasileira com nome ainda a confirmar.