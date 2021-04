Tempo de leitura: 2 minutos

Sem jogar um só jogo desde 2019, a seleção do Japão voltará à ação no dia 26 de junho para enfrentar na Escócia os British and Irish Lions, a seleção composta pelos melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. O jogo será o primeiro dos Lions antes de viajarem para a África do Sul para encararem os Springboks e será também o primeiro na história entre os dois times.

O técnico do Japão, Jamie Joseph, convocou nesta semana 52 atletas para começar a preparação, aproveitando pausa no calendário da Top League japonesa. Ao todo, o treinador testará agora 21 jogadores que nunca vestiram a camisa dos Brave Blossoms. Entre as novidades estão três australianos naturalizados: Dylan Riley, Jack Cornelsen e Ben Gunter, os neozelandeses Craig Millar, Liaki Moli e Mark Abbott, os sul-africanos Shane Gates e Gerhard van den Heever, o fijiano Jone Naikabula (que já defendeu o Japão no sevens) e o tonganês Siosaia Fifita.

Apenas dois jogadores atuam no exterior: o terceira linha Himeno, que está nos Highlanders, da Nova Zelândia, e o ponta/fullback Matsushima, que joga pelo Clermont, da França.

Alguns nomes importantes ficaram de fora, como o scrum-half Fumiaki Tanaka, o centro e fullback Will Tupou, o terceira linha Hendrik Tui e o hooker Shota Horie.

Abaixo, em negrito os atletas que jogaram a Copa do Mundo e com asterisco os que não têm jogos pela seleção.

AVANÇADOS: Atsushi Sakate (Panasonic Wild Knights), Shunta Nakamura (Suntory Sungoliath)*, Yoshikatsu Hikosaka (Toyota Verblitz)*, Kosuke Horikoshi (Suntory Sungoliath), Shunsuke Asaoka (Toyota Verblitz)*, Keita Inagaki (Panasonic Wild Knights), Asaeli Ai Valu (Panasonic Wild Knights), Shinnosuke Kakinaga (Suntory Sungoliath), Kengo Kitagawa (Kubota Spears), Jiwon Koo (Honda Heat), Isileli Nakajima (Kobelco Steelers), Craig Millar (Panasonic Wild Knights)*, Yukio Morikawa (Suntory Sungoliath), Mark Abbott (Munakata Sanix Blues)*, Wimpie van der Walt (NTT Docomo Red Hurricanes), Ryota Hasegawa (Panasonic Wild Knights)*, Uwe Helu (Yamaha Jubilo), James Moore (Munakata Sanix Blues), Liaki Moli (Hino Red Dolphins)*, Naoki Ozawa (Suntory Sungoliath), Ben Gunter (Panasonic Wild Knights)*, Jack Cornelsen (Panasonic Wild Knights)*, Shuhei Matsuhashi (Ricoh Black Rams), Pieter Labuschagne (Kubota Spears), Michael Leitch (Toshiba Brave Lupus), Tevita Tatafu (Suntory Sungoliath), Lui Naeata (Kobelco Steelers)*, Amanaki Mafi (Canon Eagles), Kazuki Himeno (Highlanders, Nova Zelândia)

LINHA: Koki Arai (Canon Eagles)*, Taiki Koyama (Panasonic Wild Knights)*, Naoto Saito (Suntory Sungoliath)*, Kaito Shigeno (Toyota Verblitz), Yu Tamura (Canon Eagles), Doga Maeda (NTT Communications Shining Arcs), Rikiya Matsuda (Panasonic Wild Knights), Yusuke Kajimura (Suntory Sungoliath), Shane Gates (NTT Communications Shining Arcs)*, Ryoto Nakamura (Suntory Sungoliath), Dylan Riley (Panasonic Wild Knights)*, Timothy Lafaele (Kobelco Steelers), Shota Emi (Suntory Sungoliath)*, Jone Naikabula (Toshiba Brave Lupus)*, Siosaia Fifita (Kintetsu Liners)*, Shogo Nakano (Suntory Sungoliath)*, Kotaro Matsushima (Clermont, França), Ataata Moeakiola (Kobelco Steelers), Seiya Ozaki (Suntory Sungoliath), Ryuji Noguchi (Panasonic Wild Knights), Gerhard van den Heever (Kubota Spears)*, Ryohei Yamanaka (Kobelco Steelers);