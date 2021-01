Tempo de leitura: 2 minutos

Em 2022, o Japão terá uma nova liga, 100% profissional. Hoje, a federação do país confirmou como será a estrutura da nova competição e quais times participarão dela.

Ao todo, 25 times serão distribuídos entre 3 divisões, baseados nos resultados da competição de 2021. Os times serão os mesmos 25 que estão no torneio deste ano: NEC Green Rockets, NTT Communications ShiningArcs, NTT Docomo Red Hurricanes, Kamaishi Sheawaves RFC, Canon Eagles, Kyushu Electric Power Kyuden Voltex, Kintetsu Liners, Kubota Spears, Kurita Water RFC Water Gush, Kobe Steel Kobelco Steelers, Coca-Cola Red Sparks, Suntory Sungoliath, Shimizu Rugby Football Club Team Blue Sharks, Chugoku Electric Power Red Regulions, Toshiba Brave Lupus, Toyota Verblitz, Toyota Industries Corporation Shuttles, Panasonic Wild Knights, Hino Red Dolphins, Honda HEAT, Mazda Blue Zoomers, Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars, Munakata Sanix Blues, Yamaha Jubilo e Ricoh Black Rams. Outras equipes poderão ingressas no sistema a partir de 2023.

Atualmente, os times japoneses não tem sede fixa para o mando de suas partidas, com jogos ocorrendo em cidades por todo o país, muitas vezes em rodadas duplas ou triplas. A partir do próximo ano, os times terão uma sede fixa, cada um representando uma cidade.

Em 2022, o sistema competitivo do país terá:

A nova liga será disputada entre janeiro e maio de 2022.

JRFU has today announced the 25 teams that will take part in the new Japan rugby league and the format of the tournament. The new league is scheduled to begin in January 2022.

More details below 👇https://t.co/tRT4v8stB9

— Japan Rugby (@JRFURugby) January 16, 2021