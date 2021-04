Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Top League japonesa viveu fim de semana de oitavas de final, que não reservaram maiores surpresas. Os favoritos venceram e as quartas de final foram conhecidas: Canon Eagles x Panasonic Wild Knights e Toyota Verblitz x NTT Docomo Red Hurricanes, no dia 8 de maio; Kubota Spears x Kobelco Steelers e Suntory Sungoliath x Ricoh Black Rams no dia 9. Esses oito times devem ser confirmados como novos integrantes da primeira divisão profissional de 2022.

Con un try de Makazole #Mapimpi y otro de TJ #Perenara, #RedHurricanes se metió en cuartos de final al vencer a #HondaHeat por 21 a 13.#TopLeague pic.twitter.com/WeI1Vy3Euc — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 25, 2021

A maior vitória nas oitavas foi do Suntory Sungoliath, que triunfou sobre o NEC Green Rockets por 76 x 31, com 12 tries, incluindo 2 de Beauden Barrett e 1 de Samu Kerevi.



Outro dos favoritos, o Kobelco Steelers venceu com tranquilidade o Mitsubishi Dynaboars por 50 x 17, em jogo que incluiu try de Brodie Retallick para o time de Kobe.

Também estrelados, o Toyota Verblitz, de Michael Hooper e Kieran Read, triunfou por 49 x 29 sobre o Hino Red Dolphins, ao passo que o Panasonic Wild Knights, de Hadleigh Parkes, bateu o Kintetsu Liners, de Will Genia e Quade Cooper, por 54 x 07.

Goromaru se aposenta

Maior pontuador da história da seleção japonesa, com 771 pontos em 57 jogos, o fullback Ayumu Goromaru teve sua aposentadoria decretada com a derrota de seu time, o Yamaha Jubilo, diante do Kubota Spears por 46 x 12. Labuschagne fez hat-trick (3 tries, tripleta!) para os Spears, que ainda tiveram Bernard Foley marcando outro try. Goromaru não esteve em campo, mas esperava retornar para as quartas de final.

Japan legend Ayumu Goromaru has played his final professional game 🇯🇵 5️⃣7️⃣ Test caps 🧢

7️⃣7️⃣1️⃣ Points 🎯

✅ Japan’s all time points scorer 🔥 Enjoy retirement @Goro_15 🙌 pic.twitter.com/wqx2E92lZt — Ultimate Rugby (@ultimaterugby) April 24, 2021

Por fim, entre outros craques, TJ Perenara e Makazole Mapimpi brilharam na vitória do NTT-Docomo Red Hurricanes por 21 x 13 sobre o Honda Heat, marcando um try cada, enquanto Franco Mostert cruzou o in-goal a favor do Heat.

Já o Canon Eagles triunfou sobre o NTT Shinin Arcs por 43 x 13, eliminando o time de Greig Laidlaw. SP Marais foi destaque com 2 tries para os Eagles, enquanto Jesse Kriel também marcou o seu.

Por fim, a única surpresa da rodada foi a derrota do Toshiba Brave Lupus, de Matt Todd, por 27 x 24 diante do Ricoh Black Rams. Yamamoto marcou o try heroico aos 77′ para os Black Rams.

Campeonato Japonês 2021

Oitavas de final

Toshiba Brave Lupus 24 x 27 Ricoh Black Rams, em Nagoya

Suntory Sungoliath 76 x 31 NEC Green Rockets, em Tóquio

Kubota Spears 46 x 12 Yamaha Jubilo, em Tóquio

Kobelco Steelers 50 x 17 Mitsubishi Dynaboars, em Osaka

Panasonic Wild Knights 54 x 07 Kintetsu Liners, em Osaka

Toyota Verblitz 49 x 29 Hino Red Dolphins, em Tóquio

NTT Shining Arcs 13 x 43 Canon Eagles, em Tóquio

NTT-Docomo Red Hurricanes 21 x 13 Honda Heat, em Nagoya

Quartas de final

08/05 – Canon Eagles x Panasonic Wild Knights, em Kumagaya

08/05 – Toyota Verblitz x NTT Docomo Red Hurricanes, em Kumamoto

09/05 – Kubota Spears x Kobelco Steelers, em Shizuoka

09/05 – Suntory Sungoliath x Ricoh Black Rams, em Oita