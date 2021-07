Tempo de leitura: 3 minutos

50O Japão terá em janeiro de 2020 uma nova liga profissional, a “Pro League”. O anúncio oficial dos detalhes da nova competição será feito no dia 15 deste mês, mas a imprensa especializada no rugby japonês já confirmou quais serão os times participantes da nova competição.

A Pro League 2022 terá clubes na primeira divisão profissional, 6 clubes na segunda divisão, que servirá como transição do modelo corporativo para o modelo 100% profissional, e outros 6 na terceira divisão, que manterá o modelo atual de equipes corporativas (nas quais os atletas japoneses mantém empregos convencionais nas empresas donas dos clubes).



As equipes ainda poderão anunciar mudanças em seus nomes, aproximando-se de suas cidades sede. O Yamaha Jubilo foi o primeiro a mudar sua marca, adotando o nome Shizuoka Blues Revs, uma vez que assumirá o Shizuoka Stadium como casa.

Os times da região de Chiba (leste da Grande Tóquio) assumiram já os nomes de suas cidades: o NTT Shining Arcs virou Shining Arcs Tokyo Bay Urayasu e o NEC Green Rockets adotou o nome Tokatsu (cidade na Grande Tóquio).

Outro time de Tóquio, o Ricoh Black Rams, anunciou que mudará de nome e revelará sua nova identidade ainda neste mês, ao passo que o Canon Eagles já confirmou sua mudança de Tóquio para a vizinha Yokohama.

Entre parênteses abaixo as cidades que serão a sede de cada equipe.

1ª divisão

2ª divisão

3ª divisão



