ARTIGO COM VÍDEOS – Neste fim de semana, a Top League japonesa viveu sua fase de repescagem, com os 4 piores times da primeira fase encarando os 4 melhores da 2ª divisão, em jogos valendo as últimas 4 vagas nas oitavas de final da liga.

Apenas um dos times da segundona brilhou: o Kintetsu Liners, dos australianos Will Genia e Quade Cooper, que venceu por 31 x 21 o Munakata Sanix Blues e garantiu a classificação.

NEC Green Rockets, Hino Red Dolphins e Mitsubishi Dynaboars fizeram jus ao fato de serem da primeira divisão e venceram Toyota Industries Shuttles, Shimizu Blue Sharks e Coca-Cola Red Sparks, respectivamente.

As oitavas de final serão no próximo fim de semana. As equipes que avançarem às quartas terão direito de jogarem a nova primeira divisão de 2022.

Campeonato Japonês 2021

Repescagens

Toyota Industries Shuttles 24 x 25 NEC Green Rockets, em Osaka

Mitsubishi Dynaboars 24 x 17 Coca-Cola Red Sparks, em Nagoya

Munakata Sanix Blues 21 x 31 Kintetsu Liners, em Tóquio

Shimizu Blue Sharks 20 x 48 Hino Red Dolphins, em Tóquio

Oitavas de final – 24/04

Toshiba Brave Lupus x Ricoh Black Rams, em Nagoya

Suntory Sungoliath x NEC Green Rockets, em Tóquio

Kubota Spears x Yamaha Jubilo, em Tóquio

Kobelco Steelers x Mitsubishi Dynaboars, em Osaka

Panasonic Wild Knights x Kintetsu Liners, em Osaka

Toyota Verblitz x Hino Red Dolphins, em Tóquio

NTT Shining Arcs x Canon Eagles, em Tóquio

NTT-Docomo Red Hurricanes x Honda Heat, em Nagoya