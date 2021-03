Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Após duas rodadas, a Major League Rugby norte-americana tem apenas 4 times invictos: Los Angeles, Utah, DC e New Orleans.

O Los Angeles Giltinis é o mais novo time da competição e já começou com tudo. Com os ex Wallabies Matt Giteau e Adam Ashley-Cooper no elenco, LA brilhou em sua primeira partida em casa batendo o atual campeão Seattle Seawolves numa chuva de tries: 57 x 28. Ashley-Cooper marcou seu primeiro try com a equipe, mas quem brilhou foi outro australiano, o scrum-half Goddard, autor de 3 tries (hat-trick).

The final match of round two left no shortage of highlights@giltinis exploded to a 57-26 victory over @seawolvesrugby#LAvSEA #MLR2021 pic.twitter.com/YqlBPymrEX — Major League Rugby (@usmlr) March 29, 2021



O outro único time com duas vitórias é o Utah Warriors, que fez 39 x 24 sobre os canadenses do Toronto Arrows. Jogo animado de 5 tries a 3. O autraliano Sama Malolo foi destaque com 2 tries para Utah.



Old Glory DC e New Orleans Gold empataram na primeira rodada e venceram nesta jornada. New Orleans derrotou o United New York, do primeira linha brasileiro “Nelson” Rebolo, por 51 x 28, com destaque para 3 tries de Joeli Tikoisuva. O try final foi do namibiano Damian Stevens.



Já o Old Glory DC bateu por 30 x 23 o Atlanta, com o fijiano Tevita Naqali cravando o try da vitória aos 73′.



Por sua vez, o New England Free Jacks conquistou a vitória mais impressionante da rodada ao fazer fora de casa 32 x 00 sobre o Houston Saber Cats. Destaque para try do escocês Dougie Fife.

Por fim, o San Diego Legion se reergueu da primeira derrota vencendo o Austin Gilgronis fora de casa por 14 x 11. Os sul-africanos Joe Pietersen e Carlo de Nysschen fizeram os tries do Legion.





Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

New Orleans 51 x 28 New York

DC 30 x 23 Atlanta

Houston 00 x 32 New England

Utah 39 x 24 Toronto

Austin 11 x 14 San Diego

Los Angeles 57 x 28 Seattle