ARTIGO COM VÍDEOS – Sem seleções em campo na Europa os olhos se voltam para o Top 14, que teve seis jogos nessa rodada, Montpellier (10º) e Stade Français (9º) não entraram em campo. O grande jogo da rodada foi o duelo de líderes que terminou com o La Rochelle (1º) batendo em casa o Clermont (2º) e assumindo a liderança isolada. Na terceira colocação o Lyon (3º) bateu fora de casa o frágil Agen (14º), enquanto o Toulouse (4º), ainda sem suas estrelas ficou no empate em casa contra o Castres (12º).

No duelo mais importante da rodada o La Rochelle levou a melhor batendo em casa o Clermont por 19 a 10, assumindo a liderança isolado da competição. No duelo do melhor ataque contra a melhor defesa os atlânticos levaram se sobressairiam, impondo um ritmo intenso que confundiu o time de amarelo. O pequeno time da costa atlântica mantem a invencibilidade em casa e agora fica isolado na liderança.

O Lyon teve muita dificuldade para bater fora de casa o Agen por 19 a 16. Depois de uma semana conturbadas cercadas de acusações e disputas políticas dentro da equipe, que ainda não venceu na competição, muitos esperavam mais um massacre. Ao invés disso os jogadores do Agen mostraram muita dedicação e uma garra que há muito tempo não se via. O Agen ainda parece fadado a cair para a segunda divisão, mas se a equipe conseguir manter um ritmo similar ao que impôs diante do Lyon talvez tenha uma chance de se salvar.

O calvário do Toulouse continua, sem suas maiores estrelas, na seleção francesa, o time empatou em casa com o Castres com 16 a 16. Com o resultado o time continua a cair na tabela, ficando agora seis pontos dos líderes, com um jogo a mais. O Castres, aos poucos, deixa o começo confuso de temporada para trás e aos poucos afasta da zona de rebaixamento. O destaque do jogo fica por conta da estreia do scrum-half uruguaio Santiago Arata, que fez sua primeira partida como titular pelo Castres.

O Racing (5º) precisou suar muito para bater em casa o Pau (7º) por 26 a 22, graças a um belo try nos minutos finais do asa Fabien Sanconnie. O resultado mantem os parisienses na luta pela liderança, a equipe tem um jogo a menos em relação aos times na ponta da tabela. Apesar de perder jogadores importantes, como o abertura escocês Finn Russel o time parece ter se adaptado melhor que os rivais e continua a ser muito competitivo. Depois de um começo de temporada eletrizante o Pau parece ter perdido o ímpeto e a cada rodada despenca na tabela, sendo uma das duas únicas equipes que jogou todas as oito partidas.

Depois de um começo difícil de temporada o Bordeaux (8º) parece ter atingindo o seu melhor rugby. A equipe bateu em casa o Bayonne (11º) por 43 a 19, vencendo duas partidas seguidas pela primeira vez na temporada e começa a pensar na classificação para as finais. Os bascos por outro lado, depois de alguns bons jogos perderam o ímpeto e se aproximam da zona de rebaixamento.

O Toulon (6º) não teve dificuldade para bater em casa o Brive (13º) por 35 a 19, conquistando um importante ponto bônus ofensivo. Com um jogo a menos o Toulon pode encostar nos líderes quando recuperar a partida atrasada. O Brive por outro lado afunda na zona de rebaixamento e, mesmo a temporada estando no início, parece um sério candidato a segunda divisão.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Toulon 35 x 19 Brive

Toulouse 16 x 16 Castres

Bordeaux 43 x 19 Bayonne

Racing 24 x 22 Pau

Agen 16 x 19 Lyon

La Rochelle 19 x 10 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 7 26 Clermont Clermont-Ferrand 7 23 Lyon Lyon 7 20 Toulouse Toulouse 8 20 Racing Paris 6 18 Toulon Toulon 6 18 Bordeaux-Bègles Bordeaux 6 15 Pau Pau 8 15 Stade Français Paris 6 14 Montpellier Montpellier 5 12 Bayonne Bayonne 7 12 Castres Castres 6 10 Brive Brive-la-Gaillarde 7 9 Agen Agen 8 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;